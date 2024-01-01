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7/24 Dinle Düşten Güzel

Düşten Güzel Şarkı Sözleri

Elif Düşten Güzel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Elif Düşten Güzel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düşten Güzel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Elif

Elif

Düşten Güzel

  • İflah Olmam

  • Ah Kader

  • Olmadı Yar

  • Gurbet

  • Gitme

  • Gül dudaklım

  • Vazgeçmek İçin Erken

  • Bir Tanışabilsem

  • Yalancı Yarim

  • İzmir'in Kavakları

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