Sende Gurur Şarkı Sözleri
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Durdurdum ben seni zorla
Keşke yol verseydim sana
Ne büyü, ne de falla
Dönmem ben sendeki aşka
***
Duydum ben keyfin yerinde
Sendeki ben sadece dilimde
Yalancı dostlarınla
Mutlu ol bundan sonra
***
Dedikodu yapmaya hiç niyetim yok
Dilimde sözler, içime çekicem
Belki senden söz etmem ama
Konu açılırsa kapı kapı gezicem
***
Sende gurur, birazcık onur
Olsa buralara gelmezdin
Bende kalp var, öylece durur
Kalbimin kapısı kapalı olur
***
Sen gelirsin vurur, vurur
Açan olmaz belki umuttur
Senin için son bi' söz var
Ben söylemem dünya yok olur
***
Durdurdum ben seni zorla
Keşke yol verseydim sana
Ne büyü, ne de falla
Dönmem ben sendeki aşka
***
Duydum ben keyfin yerinde
Sendeki ben sadece dilimde
Yalancı dostlarınla
Mutlu ol bundan sonra
***
Dedikodu yapmaya hiç niyetim yok
Dilimde sözler, içime çekicem
Belki senden söz etmem ama
Konu açılırsa kapı kapı gezicem
***
Sende gurur, birazcık onur
Olsa buralara gelmezdin
Bende kalp var, öylece durur
Kalbimin kapısı kapalı olur
***
Sen gelirsin vurur, vurur
Açan olmaz belki umuttur
Senin için son bi' söz var
Ben söylemem dünya yok olur
***
Sende gurur, birazcık onur
Olsa buralara gelmezdin
Bende kalp var, öylece durur
Kalbimin kapısı kapalı olur
***
Sen gelirsin vurur, vurur
Açan olmaz belki umuttur
Senin için son bi' söz var
Ben söylemem dünya yok olur