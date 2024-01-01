Durdurdum ben seni zorla Keşke yol verseydim sana Ne büyü, ne de falla Dönmem ben sendeki aşka *** Duydum ben keyfin yerinde Sendeki ben sadece dilimde Yalancı dostlarınla Mutlu ol bundan sonra *** Dedikodu yapmaya hiç niyetim yok Dilimde sözler, içime çekicem Belki senden söz etmem ama Konu açılırsa kapı kapı gezicem *** Sende gurur, birazcık onur Olsa buralara gelmezdin Bende kalp var, öylece durur Kalbimin kapısı kapalı olur *** Sen gelirsin vurur, vurur Açan olmaz belki umuttur Senin için son bi' söz var Ben söylemem dünya yok olur *** Durdurdum ben seni zorla Keşke yol verseydim sana Ne büyü, ne de falla Dönmem ben sendeki aşka *** Duydum ben keyfin yerinde Sendeki ben sadece dilimde Yalancı dostlarınla Mutlu ol bundan sonra *** Dedikodu yapmaya hiç niyetim yok Dilimde sözler, içime çekicem Belki senden söz etmem ama Konu açılırsa kapı kapı gezicem *** Sende gurur, birazcık onur Olsa buralara gelmezdin Bende kalp var, öylece durur Kalbimin kapısı kapalı olur *** Sen gelirsin vurur, vurur Açan olmaz belki umuttur Senin için son bi' söz var Ben söylemem dünya yok olur *** Sende gurur, birazcık onur Olsa buralara gelmezdin Bende kalp var, öylece durur Kalbimin kapısı kapalı olur *** Sen gelirsin vurur, vurur Açan olmaz belki umuttur Senin için son bi' söz var Ben söylemem dünya yok olur