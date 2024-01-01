Düşten Güzel Şarkı Sözleri
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Gül soldu bülbül sustu
Gönül bahçemde yaram kanıyor
Yol açın hadi ona gideyim
Onsuz tenimi hüzün sarıyor
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Duysun sesimi dünya gökler ağlasın
Gitti dönülmez yere dönmeyecek yar
Kara bağlamak düşer beyaz düşlere
Gitti bilinmez yere kaldım bi haber
***
Vazgeçmek için çok erken
Kor gibi yanıyoruz derken
Aldılar bana sormadan
Aşkımı benden uzağa
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Anladım çilem dolmadı yar
Hasretim bitmez
Her ne yaptıysam olmadı bak
Aklım hep sende
Gün olur diner diyenler
Hoş söylerler de
Böyle giderse bendeki tutkun
Sevdan hiç dinmez
***
Ağladım silen olmadı yüzümü
İnledim duyan olmadı sesimi
Darbeler aldım aşkından
Gel bana sev yine sar beni yar
***
Olmadı sensiz olmadı yar
Dolmadı yerin dolmadı yar
Çok kere denedim unutmayı
Dinmedi aşkın dinmedi yar
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Ellerim kaldı
Gözlerim kaldı
Sen gideli buralardan
Yüreğim yandı
***
Gençliğim benliğim
Sana bağlandı
Herkesten herşeyden
Gizli kaldı
***
Gurbet bana yar oldu
Gurbet bir azap oldu
Dertsiz başıma dert oldu gurbet
-
Gülüşüne hayran oldum yarin
Uğruna ömrümü yollarına serdim
Fiyakası cakasına kurban gittim
Tövbemi bozdum divane gezdim
***
Deli gibi sevdim deli dolu sevdim
Yerden yurttan serden geçtim
***
Bir gize sır yüze meftun oldum
Alev alıp yandım bir düşe yandım
Umrunda değil belalımın
Eridim bittim iflah olmam
***
Karar kara kaşlara badem gözler
Selvi boyuna sırma saçlar
Havasına yandım belalımın
Eridim bittim iflah olmam
-
Gitme yakınımda dur hemen
Hasret çekemem ki yeniden
Sormadın niye böyle üzgünüm
Bilmedin ki beni sen
Sensiz kederdeyim
Bilmedin niye böyle üzgünüm
Sormadın ki bana sen
Sensiz ne haldeyim
***
Ah beni böyle yalnız öksüz
Bırakıp da gitme ölürüm solarım
***
Derdime dermanım ol
Yorgun düştü yüreğim yorgun
Seni çok sevmekten
Gel sen bende seni bul
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En sonunda aradığım aşkı buldum ben
Asil ince sevince sizin gibi aşık delice
Var mı böyle geçip gitmek görmeden
Aradığımı bilmeden gün be gün etkilenmeden
***
Bi cesaret biraz da gayret
Belki de sizden bi küçük işaret
Bir de ay doğmuş üstümüze (tam zamanı)
***
Bir tanışabilsem sizinle ve bakabilsem yüzünüze
Dokunabilsem ah bi korkmasam
Hatta biraz ileri gidip tutsam ellerinizi
-
Son sitemim bu sana son seslenişim
Çare bulmak için çok geç kaldın
***
Söyle nerde vaadler
Söyle hisler nerdeler
Yalanların yetmiyor
***
Sen bitirdin aşkımı
Sen yitirdin şansını
Aşklar zamanla bitiyor
***
Vur başını taşlara
Dök gözünden yaşları
Yansa dünya yine sana dönmeyeceğim
***
Son gülen iyi güler
Anla artık sıra benim
Öl kahrından sızlan yalancı yarim
-
İzmir'in Kavakları
İzmir'in kavakları
Dökülür yaprakları
Bize de derler çakıcı
Yar fidan boylum
Yakarız konakları
***
Selvim senden uzun yok
Yaprağında düzüm yok
Gamalı da zeybek vuruldu
Yar fidan boylum
Çakıcı'ya sözüm yok