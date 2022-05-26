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7/24 Dinle Ella Fitzgerald Blue Skies
Blue Skies

Blue Skies

10 Bölüm | 38:30
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01

Blue Skies

Ella Fitzgerald 03:46
02

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
03

Someone to Watch Over Me

Ella Fitzgerald 04:30
04

Let's Do It (Let's Fall In Love)

Ella Fitzgerald 03:33
05

It's Only a Paper Moon

Ella Fitzgerald 02:40
06

It Don't Mean a Thing

Ella Fitzgerald 04:15
07

How High The Moon?

Ella Fitzgerald 03:15
08

Sleigh Ride

Ella Fitzgerald 02:58
09

Every Time We Say Goodbye

Ella Fitzgerald 03:34
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