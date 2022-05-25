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Ella Fitzgerald

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01

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
02

Someone to Watch Over Me

Ella Fitzgerald 04:30
03

Let's Do It (Let's Fall In Love)

Ella Fitzgerald 03:33
04

It's Only a Paper Moon

Ella Fitzgerald 02:40
05

It Don't Mean a Thing

Ella Fitzgerald 04:15
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