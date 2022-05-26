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7/24 Dinle
Ella Fitzgerald
It Don't Mean a Thing
It Don't Mean a Thing
10 Bölüm | 38:30
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01
It Don't Mean a Thing
Ella Fitzgerald
04:15
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02
These Foolish Things
Ella Fitzgerald
07:37
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03
Someone to Watch Over Me
Ella Fitzgerald
04:30
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04
Let's Do It (Let's Fall In Love)
Ella Fitzgerald
03:33
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05
It's Only a Paper Moon
Ella Fitzgerald
02:40
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06
How High The Moon?
Ella Fitzgerald
03:15
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07
Sleigh Ride
Ella Fitzgerald
02:58
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08
Every Time We Say Goodbye
Ella Fitzgerald
03:34
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09
Blue Skies
Ella Fitzgerald
03:46
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