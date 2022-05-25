It's Only a Paper Moon Şarkı Sözleri
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Ella Fitzgerald
It's Only a Paper Moon
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I never feel a thing is real
When I'm away from you
Out of your embrace
The world's a temporary parking place
Mmm, mm, mm, mm
***
A bubble for a minute
Mmm, mm, mm, mm
***
You smile, the bubble has a rainbow in it
Say, its only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn't be make-believe
***
If you believed in me
Yes, it's only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn't be make-believe
***
If you believed in me
Without your love
It's a honky-tonk parade
Without your love
***
It's a melody played in a penny arcade
It's a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be
But it wouldn't be make-believe
If you believed in me