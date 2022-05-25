Let's Do It (Let's Fall In Love) Şarkı Sözleri
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Ella Fitzgerald
Let's Do It (Let's Fall In Love)
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Birds do it, bees do it
Even educated fleas do it
Let's do it, let's fall in love
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In Spain, the best upper sets do it
Lithuanians and Letts do it
Let's do it, let's fall in love
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The Dutch in old Amsterdam do it
Not to mention the Finns
Folks in Siam do it, think of Siamese twins
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Some Argentines without means do it
People say in Boston even beans do it
Let's do it, let's fall in love
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Romantic sponges, they say, do it
Oysters down in oyster bay do it
Let's do it, let's fall in love
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Cold cape cod clams 'gainst their wish do it
Even lazy jellyfish do it
Let's do it, let's fall in love
***
Electric eels, I might add, do it
Though it shocks 'em I know
Why ask if shad do it?
Waiter, bring me shad roe
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In shallow shoals English soles do it
Goldfish in the privacy of bowls do it
Let's do it, let's fall in love