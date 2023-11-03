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7/24 Dinle Ellie Goulding

Ellie Goulding

Yabancı Pop

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Ellie Goulding, 30 Aralık 1986 tarihinde İngiltere’de dünyaya geldi. 2010'da ilk stüdyo albümü olan Lights'ı yayınladı. Aralık 2010'da yorumladığı Elton John'un "Your Song" adlı şarkısı İngiltere'de ikinci sıraya yükseldi ve bu şarkıyı 29 Nisan 2011'deki Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde seslendirdi. Eleştirmenlerden çoğunlukla iyi yorum alan ikinci albümü Halcyon Ekim 2012'de yayınlandı. Ardından 2015 yılında “Delirium” ve 2020 yılında “Brightest Blue” albümlerini piyasaya sürdü.

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01

Something in the Way You Move

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:38
02

On My Mind

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:33
03

I Need Your Love

Ellie Goulding 03:52
04

How Long Will I Love You

Ellie Goulding 02:28
05

Lights

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:30
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Ellie Goulding

Ellie Goulding

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