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7/24 Dinle
Ellie Goulding
Love Me Like You Do
Yabancı Pop
10 Parça | 35:00
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01
Love Me Like You Do
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
04:10
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02
Something in the Way You Move
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:38
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03
On My Mind
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:33
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04
I Need Your Love
Ellie Goulding
03:52
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05
How Long Will I Love You
Ellie Goulding
02:28
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06
Lights
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:30
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07
Hate Me feat. Juice WRLD
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:06
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08
Burn
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:51
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09
Outside
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:47
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10
Miracle
Şarkı Sözleri
Ellie Goulding
03:05
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