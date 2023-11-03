Prangalar Şarkı Sözleri
Ellie Goulding Prangalar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ellie Goulding Prangalar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Prangalar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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You're the light, you're the night
You're the colour of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much
***
You're the fear, I don't care
'Cause I've never been so high
Follow me through the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to life
***
So love me like you do, la-la-love me like you do
Love me like you do, la-la-love me like you do
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
What are you waiting for?
***
Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a Holy Grail I've got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
***
Yeah, I'll let you set the pace
'Cause I'm not thinking straight
My head's spinning around, I can't see clear no more
What are you waiting for?
***
Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)
Love me like you do, la-la-love me like you do
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
What are you waiting for?
***
Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)
Love me like you do, la-la-love me like you do (ye-yeah)
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
What are you waiting for?
***
I'll let you set the pace
'Cause I'm not thinking straight
My head's spinning around, I can't see clear no more
What are you waiting for?
***
Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)
Love me like you do, la-la-love me like you do (ye-yeah)
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do
What are you waiting for?
***
Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)
Love me like you do, la-la-love me like you do (whoa)
Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do (ah)
What are you waiting for?
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Bir bilsen, halimi bir görsen
Anlarsın beni güzelim anlarsın
Taş kalbin dile gelir ağlarsın
***
Bir bilsen, halimi bir görsen
Anlarsın beni güzelim anlarsın
Taş kalbin dile gelir ağlarsın
***
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya
Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz
***
Yakma şu canımı
Çekersin ahımı
Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kalmaz
***
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya
***
Ben suçlu değilim, ben suçlu
Değilim dünyaya geldimse
Ben suçlu değilim seni sevdimse
***
Ah ben suçlu değilim, ben suçlu
Değilim dünyaya geldimse
Ben suçlu değilim seni sevdimse
***
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya
Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz
***
Acıtma canımı
Çekersin ahımı
Kalmaz bir tanem bu dünya, sana da bana da kalmaz
***
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya (kalmaz)
Kalmaz bu dünya (Sultan Süleymana kalmayan bu dünya)
Kalmaz bu dünya (sana kalmaz, bana kalmaz, kimseye kalmaz)
***
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya
Kalmaz bu dünya
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Ne eyleyim sen yoksan eğer
Dünyanın servetini
Ne eyleyim sen yoksan eğer
Ahiretin cennetini
***
Ne eyleyim sen yoksan eğer
Sahilleri kırları
Ne eyleyim sen yoksan eğer
Yazı kışı baharı
***
Nede haklıymış meğer
Aşk uğruna yananlar
Sende beni yakıp gittin
Geçen yıl bu zamanlar
***
Nede haklıymış meğer
Aşk uğruna yananlar
Sende beni yakıp gittin
Geçen yıl bu zamanlar
***
Elimde yok adresin
Simdi bilmem nerdesin
Aşkımın ödülü müydü
Habersizce gidişin
***
Sana öyle hasretim
Bu temmuz akşamında
Ne eyleyim sen yoksan eğer
Ne eyleyim istanbulu
***
Nede haklıymış meğer
Aşk uğruna yananlar
Sende beni yakıp gittin
Geçen yıl bu zamanlar
***
Nede haklıymış meğer
Aşk uğruna yananlar
Sende beni yakıp gittin
Geçen yıl bu zamanlar
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Prangalar vurun ayaklarıma
Kelepçeler takın kollarıma
Uçurumlar kazın yollarıma
Bırakmayın beni, bırakmayın beni
***
Duymak istemem sesini
Tutmak istemem ellerini
Yeniden başlamaktansa
Öldürürüm kendimi
***
Sürgüleri sürün kapılarıma
Umut bırakmayın yarınlarıma
Sakın aldanmayın ağladığıma
Bırakmayın beni, bırakmayın beni
***
Duymak istemem sesini
Tutmak istemem ellerini
Yeniden başlamaktansa
Öldürürüm kendimi
***
Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var
Benim eskiden kalan bir gönül yaram var
Hayatımı zindan etti söylediği yalanlar
Bırakmayın beni, bırakmayın beni
***
Duymak istemem sesini
Tutmak istemem ellerini
Yeniden başlamaktansa
Öldürürüm kendimi
***
Prangalar vurun ayaklarıma
Kelepçeler takın kollarıma
Uçurumlar kazın yollarıma
Bırakmayın beni, bırakmayın
***
Duymak istemem sesini
Tutmak istemem ellerini
Yeniden başlamaktansa
Öldürürüm kendimi
***
Sürgüleri sürün kapılarıma
Umut bırakmayın yarınlarıma
Sakın aldanmayın ağladığıma
Bırakmayın beni, bırakmayın
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Sevgilim, sevgilim bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın
Belki de en güzel uykulardasın
***
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın
Belki de en güzel uykulardasın
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim inan ki çok özledim seni
Dışarıda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarıda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sevgilim, sevgilim bak yine sabah oluyor
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