Ellie Goulding

Love Me Like You Do You're the light, you're the night You're the colour of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much *** You're the fear, I don't care 'Cause I've never been so high Follow me through the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life, to life *** So love me like you do, la-la-love me like you do Love me like you do, la-la-love me like you do Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? *** Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a Holy Grail I've got to find Only you can set my heart on fire, on fire *** Yeah, I'll let you set the pace 'Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? *** Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do) Love me like you do, la-la-love me like you do Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? *** Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do) Love me like you do, la-la-love me like you do (ye-yeah) Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? *** I'll let you set the pace 'Cause I'm not thinking straight My head's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? *** Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do) Love me like you do, la-la-love me like you do (ye-yeah) Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? *** Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do) Love me like you do, la-la-love me like you do (whoa) Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do (ah) What are you waiting for?

Bir Bilsen Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Bir bilsen, halimi bir görsen Anlarsın beni güzelim anlarsın Taş kalbin dile gelir ağlarsın *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Yakma şu canımı Çekersin ahımı Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya *** Ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Ah ben suçlu değilim, ben suçlu Değilim dünyaya geldimse Ben suçlu değilim seni sevdimse *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz güzelim bu dünya, sana da bana da kimseye kalmaz *** Acıtma canımı Çekersin ahımı Kalmaz bir tanem bu dünya, sana da bana da kalmaz *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya (kalmaz) Kalmaz bu dünya (Sultan Süleymana kalmayan bu dünya) Kalmaz bu dünya (sana kalmaz, bana kalmaz, kimseye kalmaz) *** Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya Kalmaz bu dünya

Geçen Yıl Ne eyleyim sen yoksan eğer Dünyanın servetini Ne eyleyim sen yoksan eğer Ahiretin cennetini *** Ne eyleyim sen yoksan eğer Sahilleri kırları Ne eyleyim sen yoksan eğer Yazı kışı baharı *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Elimde yok adresin Simdi bilmem nerdesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin *** Sana öyle hasretim Bu temmuz akşamında Ne eyleyim sen yoksan eğer Ne eyleyim istanbulu *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar *** Nede haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Sende beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar

Prangalar Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var Benim eskiden kalan bir gönül yaram var Hayatımı zindan etti söylediği yalanlar Bırakmayın beni, bırakmayın beni *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Prangalar vurun ayaklarıma Kelepçeler takın kollarıma Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın *** Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi *** Sürgüleri sürün kapılarıma Umut bırakmayın yarınlarıma Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni, bırakmayın