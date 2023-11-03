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On My Mind

On My Mind

Yabancı Pop

10 Parça | 35:00
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

On My Mind

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:33
02

Something in the Way You Move

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:38
03

I Need Your Love

Ellie Goulding 03:52
04

How Long Will I Love You

Ellie Goulding 02:28
05

Lights

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:30
06

Hate Me feat. Juice WRLD

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:06
07

Burn

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:51
08

Outside

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:47
09

Miracle

Şarkı Sözleri Ellie Goulding 03:05
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