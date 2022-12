Elton John

I believe in love, it's all we got. Love has no boundaries, costs nothing to touch. War makes money, cancer sleeps Curled up in my father and that means something to me. Churches and dictators, politics and papers Everything crumbles sooner or later But love, I believe in love. *** I believe in love, it's all we got Love has no boundaries, no borders to cross Love is simple, hate breeds Those who thinks difference is the child of disease. Father and son make love and guns, Families together kill someone Without love, I believe in love. *** Without love I wouldn't believe In anything that lives and breathes. Without love I'd have no anger, I wouldn't believe in the right to stand here. Without love I wouldn't believe, I couldn't believe in you And I wouldn't believe in me Without love. *** I believe in love... I believe in love... I believe in love... *** Aşk'a inanıyorum ki elimizde avucumuzda ne varsa hepsi o'dur. Dokunması beleştir; sınırları yoktur. Savaş para kazandırır; kanser uyutur. Babama doğru kıvrıldım ki benim için anlamı çoktur. Kiliseler, diktatörler, siyaset ve senetler... Er ya da geç her şey paramparça olur. Oysa Aşk... Aşk'a inanıyorum. *** Aşk'a inanıyorum ki elimizde avucumuzda ne varsa hepsi o'dur. Hudutları kalkmış; aşılacak sınırları yoktur. Aşk yalındır; türevlere düşmandır. Farklısını düşünenler hastalıklı çocuktur. Baba-oğul, aşk ve silah yaparlar. Ailecek, birinin icabına bakarlar.. ..Aşk olmaksızın. Aşk'a inanıyorum. *** Aşksız güvenmezdim.. ..yaşayan ve soluyan hiçbir şeye. Aşksız öfkem olmazdı. Ahanda şuracıkta dikilen doğruya inanmazdım. Aşksız, güvenmezdim. Sana güvenemezdim, Kendime güvenmezdim.. ..aşk olmadan. *** Aşka inanıyorum... Aşka inanıyorum.. Aşka inanıyorum...