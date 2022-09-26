Elton Hercules John veya doğum adıyla Reginald Kenneth Dwight, 25 Mart 1947 tarihinde Londra’da dünyaya gelmiştir. John, Pin, Middlesex'te anneanne ve büyükbabasının yanında dünyaya gelmiştir. Pinner County Grammar School'da 15 yaşında kadar eğitim görmüştür. Elton John, piyanoya başladığında sadece 3 yaşındaydı. Annesi bu yeteneği fark etse de sadece izlemekle yetinmiş zaten John'un ailesi de müzikal açıdan belli mevkilere sahiptiler. Babası ise bir askeri bandoda, yarı profesyonel olarak trompet çalmaktaydı. Elton John, başta müziğe her ne kadar ilgi duymasa da sonunda piyanoya karşı dehalık derecesinde yeteneği sayesinde başta istemeden kariyerine atılmıştır. Ailesinin yönlendirmesiyle, önce çeşitli konservatuvarlarla işe başlamıştır. John, 15 yaşındayken annesinin ve büyükbabasının isteğiyle bir barda, haftasonları için piyano çalmaya başlamıştır. Burada türlü şarkıları repertuvarına eklemiş ve bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber "Bluesology" adlı grubu kurmuştur. Ardından Eurovision'un ilk yıllarında İngiltere adına yarışmaya katılmıştır. Elton John, zamanla uluslararası üne kavuşmuştur. 1970'lerde çıkardığı albümlerle artık bir yıldız olmuştur. Elton John, bu dönemde John Lennon gibi ünlü sanatçılarla çalışmaya başlamış ayrıca 90'larda Guns N' Roses ile konserlere çıkmıştır. November Rain adlı şarkının piyanosunu çalmış ve Tupac ile Ghetto Gospel adlı şarkıyı seslendirmişlerdir. Müziğin dominantları arasında yer almış sanatçı, 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla albüm 110 milyondan fazla single kopyası sattırarak gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında yer almaktadır. Grammy, Akademi, Tony ve Altın Küre kazandığı ödüllerden sadece birkaçıdır. Grammy ödülünü tam beş kez kazanmıştır.