Elton John

Don't go breaking my heart I couldn't if I tried Honey if I get restless Baby you're not that kind *** Don't go breaking my heart You take the weight off me Honey when you knock on my door I gave you my key *** Nobody knows it When I was down I was your clown Nobody knows it Right from the start I gave you my heart I gave you my heart *** So don't go breaking my heart I won't go breaking your heart Don't go breaking my heart *** And nobody told us `Cause nobody showed us And now it's up to us babe I think we can make it *** So don't misunderstand me You put the light in my life You put the sparks to the flame I've got your heart in my sights *** Kalbimi kırma Denesem de zaten yapamazdım Hayatım, eğer tez canlıysam ? Bebeğim, sen öyle biri değilsin *** Kalbimi kırma Üstümdeki yükü alıyorsun Hayatım, kapımı çaldığında Sana anahtarımı verdim *** Bunu kimse bilmiyor Moralim bozukken Senin soytarın oldum Bunu kimse bilmiyor En başından beri. Sana anahtarımı verdim Sana anahtarımı verdim *** Öyleyse kalbimi kırma Hayır kırmayacağım Kalbimi kırma *** Ve kimse bize daha önceden bir şey bahsetmedi Çünkü kimse belli etmedi ve şimdi her şey bize bağlı bebeğim Sanırım halledebiliriz. *** Öyleyse beni yanlış anlama Hayatıma renk getiriyorsun Kıvılcımları ateşe çeviriyorsun Kalbin gözlerimde.