Don't Go Breaking My Heart Şarkı Sözleri
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Elton John
Don't Go Breaking My Heart
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Don't go breaking my heart
I couldn't if I tried
Honey if I get restless
Baby you're not that kind
***
Don't go breaking my heart
You take the weight off me
Honey when you knock on my door
I gave you my key
***
Nobody knows it
When I was down
I was your clown
Nobody knows it
Right from the start
I gave you my heart
I gave you my heart
***
So don't go breaking my heart
I won't go breaking your heart
Don't go breaking my heart
***
And nobody told us
`Cause nobody showed us
And now it's up to us babe
I think we can make it
***
So don't misunderstand me
You put the light in my life
You put the sparks to the flame
I've got your heart in my sights
***
Kalbimi kırma
Denesem de zaten yapamazdım
Hayatım, eğer tez canlıysam ?
Bebeğim, sen öyle biri değilsin
***
Kalbimi kırma
Üstümdeki yükü alıyorsun
Hayatım, kapımı çaldığında
Sana anahtarımı verdim
***
Bunu kimse bilmiyor
Moralim bozukken
Senin soytarın oldum
Bunu kimse bilmiyor
En başından beri.
Sana anahtarımı verdim
Sana anahtarımı verdim
***
Öyleyse kalbimi kırma
Hayır kırmayacağım
Kalbimi kırma
***
Ve kimse bize daha önceden bir şey bahsetmedi
Çünkü kimse belli etmedi
ve şimdi her şey bize bağlı bebeğim
Sanırım halledebiliriz.
***
Öyleyse beni yanlış anlama
Hayatıma renk getiriyorsun
Kıvılcımları ateşe çeviriyorsun
Kalbin gözlerimde.