When are you gonna come down Ne zaman ineceksin aşağıya When are you going to land Ne zaman ayak basacaksın karaya I should have stayed on the farm Çiftlikte kalmalıydım I should have listened to my old man Babamın sözünü dinlemeliydim *** You know you can't hold me forever Biliyorsun ki beni sonsuza kadar tutamazsın I didn't sign up with you Seninle bir sözleşme yapmadım I'm not a present for your friends to open Arkadaşlarının açılacağı bir başkan değilim ben This boy's too young to be singing the blues Bu çocuk blues söylemek için çok genç *** So goodbye yellow brick road Hoşçakal sarı tuğlalı yol Where the dogs of society howl Toplumun köpeklerinin uluduğu yer You can't plant me in your penthouse Beni terasınıza dikemezsiniz I'm going back to my plough Ben çiftçiliğe geri dönüyorum *** Back to the howling old owl in the woods Ulumaya geri dönen ormandaki yaşlı baykuş Hunting the horny back toad Boynuzlu kurbağayı avlıyor Oh I've finally decided my future lies Sonunda geleceğimin nerede olduğuna karar verdim Beyond the yellow brick road Sarı tuğlalı yolun ötesinde *** What do you think you'll do then O zaman ne yapmayı düşünüyorsun I bet that'll shoot down your plane Eminim uçağını düşürecek It'll take you a couple of vodka and tonics Sana bir iki tane votka ve tonik getirir To set you on your feet again Ayakların tekrar yere bassın diye *** Maybe you'll get a replacement Belki de yerini doldururlar There's plenty like me to be found Benim gibi bir sürüsü var etrafta Mongrels who ain't got a penny Tek kuruş parası olmayan melezler Sniffing for tidbits like you on the ground Senin gibi iyi bir parçayı bulabilmek için havayı kokluyorlar *** So goodbye yellow brick road Hoşçakal sarı tuğlalı yol Where the dogs of society howl Toplumun köpeklerinin uluduğu yer You can't plant me in your penthouse Beni terasınıza dikemezsiniz I'm going back to my plough Ben çiftçiliğe geri dönüyorum *** Back to the howling old owl in the woods Ulumaya geri dönen ormandaki yaşlı baykuş Hunting the horny back toad Boynuzlu kurbağayı avlıyor Oh I've finally decided my future lies Sonunda geleceğimin nerede olduğuna karar verdim Beyond the yellow brick road Sarı tuğlalı yolun ötesinde