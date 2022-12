Elton John

You could never know what it’s like – Nasıl bir şey olduğunu asla bilemezsin. Your blood like winter freezes just like ice – Kış gibi kanın buz gibi donuyor And there’s a cold lonely light that shines from you – Ve senden parlayan soğuk, yalnız bir ışık var You’ll wind up like the wreck you hide behind that mask you use – Kullandığın maskenin arkasına saklandığın enkaz gibi olacaksın *** And did you think this fool could never win? – Bu aptalın asla kazanamayacağını mı düşündün? Well look at me, I’m coming back again – Bana bak, tekrar geri dönüyorum. I got a taste of love in a simple way – Ben basit bir şekilde aşk bir tat var And if you need to know while I’m still standing, you just fade away – Ve eğer ben hala ayaktayken bilmen gerekiyorsa, sadece kaybolursun *** Don’t you know I’m still standing better than I ever did – Hala her zamankinden daha iyi durduğumu bilmiyor musun Looking like a true survivor, feeling like a little kid – Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek I’m still standing after all this time – Bunca zamandan sonra hala ayaktayım. Picking up the pieces of my life without you on my mind – Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda *** I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) *** Once I never could have hoped to win – Bir zamanlar asla kazanmayı ummazdım You’re starting down the road leaving me again – Yine beni terk ederek yola koyuluyorsun. The threats you made were meant to cut me down – Yaptığın tehditler beni öldürmek içindi. And if our love was just a circus, you’d be a clown by now – Ve eğer aşkımız sadece bir sirk olsaydı, şimdiye kadar bir Palyaço olurdun *** You know I’m still standing better than I ever did – Hala her zamankinden daha iyi durduğumu biliyorsun. Looking like a true survivor, feeling like a little kid – Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek I’m still standing after all this time – Bunca zamandan sonra hala ayaktayım. Picking up the pieces of my life without you on my mind – Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda *** I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) *** Don’t you know that I’m still standing better than I ever did – Hala her zamankinden daha iyi durduğumu bilmiyor musun Looking like a true survivor, feeling like a little kid – Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek I’m still standing after all this time – Bunca zamandan sonra hala ayaktayım. Picking up the pieces of my life without you on my mind – Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda *** I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) *** I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) *** I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet) I’m still standing (Yeah, yeah, yeah) – Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)