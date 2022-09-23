Elton John

You could never know what it’s like
– Nasıl bir şey olduğunu asla bilemezsin.
Your blood like winter freezes just like ice
– Kış gibi kanın buz gibi donuyor
And there’s a cold lonely light that shines from you
– Ve senden parlayan soğuk, yalnız bir ışık var
You’ll wind up like the wreck you hide behind that mask you use
– Kullandığın maskenin arkasına saklandığın enkaz gibi olacaksın
***
And did you think this fool could never win?
– Bu aptalın asla kazanamayacağını mı düşündün?
Well look at me, I’m coming back again
– Bana bak, tekrar geri dönüyorum.
I got a taste of love in a simple way
– Ben basit bir şekilde aşk bir tat var
And if you need to know while I’m still standing, you just fade away
– Ve eğer ben hala ayaktayken bilmen gerekiyorsa, sadece kaybolursun
***
Don’t you know I’m still standing better than I ever did
– Hala her zamankinden daha iyi durduğumu bilmiyor musun
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
– Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek
I’m still standing after all this time
– Bunca zamandan sonra hala ayaktayım.
Picking up the pieces of my life without you on my mind
– Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda
***
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
***
Once I never could have hoped to win
– Bir zamanlar asla kazanmayı ummazdım
You’re starting down the road leaving me again
– Yine beni terk ederek yola koyuluyorsun.
The threats you made were meant to cut me down
– Yaptığın tehditler beni öldürmek içindi.
And if our love was just a circus, you’d be a clown by now
– Ve eğer aşkımız sadece bir sirk olsaydı, şimdiye kadar bir Palyaço olurdun
***
You know I’m still standing better than I ever did
– Hala her zamankinden daha iyi durduğumu biliyorsun.
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
– Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek
I’m still standing after all this time
– Bunca zamandan sonra hala ayaktayım.
Picking up the pieces of my life without you on my mind
– Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda
***
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
***
Don’t you know that I’m still standing better than I ever did
– Hala her zamankinden daha iyi durduğumu bilmiyor musun
Looking like a true survivor, feeling like a little kid
– Gerçek bir kurtulan gibi görünmek, küçük bir çocuk gibi hissetmek
I’m still standing after all this time
– Bunca zamandan sonra hala ayaktayım.
Picking up the pieces of my life without you on my mind
– Sen olmadan hayatımın parçalarını toplamak aklımda
***
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
***
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
***
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)
I’m still standing (Yeah, yeah, yeah)
– Hala ayakta duruyorum (Evet, Evet, Evet)