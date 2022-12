Elton John

Hey nikita is it cold In your little corner of the world You could roll around the globe And never find a warmer soul to know *** Oh I saw you by the wall Ten of your tin soldiers in a row With eyes that looked like ice on fire The human heart a captive in the snow *** Oh nikita you will never know anything about my home Ill never know how good it feels to hold you Nikita I need you so Oh nikita is the other side of any given line in time Counting ten tin soldiers in a row Oh no, nikita youll never know *** Do you ever dream of me Do you ever see the letters that I write When you look up through the wire Nikita do you count the stars at night *** And if there comes a time Guns and gates no longer hold you in And if youre free to make a choice Just look towards the west and find a friend *** Hey Nikita üşüyorsan O küçük köşesinde dünyanın Tüm yerküreyi bedenine sarsan da Daha sıcak bir can bulamazsın asla *** Seni o duvarın önünde görmüştüm Kurşun askerlerin sıraya dizilmişti Ateş üstünde buz gibi gözlerinle Karlar içinde hapsolmuştu insan yüreği *** Ah Nikita, yurduma dair asla hiçbir şey bilemeyeceksin Seni sarmak ne güzel duygu, asla bilemeyeceğim Öyle ihtiyacım var ki sana, ah Nikita… Zaman çizgilerinin öte yanında Kurşun askerlerini sıraya dizeceksin Ah Nikita asla bilemeyeceksin *** Düşlerinde görür müsün hiç beni? Hiç okur musun yazdığım mektupları Tel örgülerin arasından bir göz attığında Geceleri sayabilir misin yıldızları? *** Ve bir gün gelir de Silahlar, barikatlar tutamazsa seni Ve özgür kalırsan, seçme şansın olursa Yalnızca batıya dön yüzünü, bak yeni dostuna