Elton John

Nikita Şarkı Sözleri
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Hey nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to know
***
Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on fire
The human heart a captive in the snow
***
Oh nikita you will never know anything about my home
Ill never know how good it feels to hold you
Nikita I need you so
Oh nikita is the other side of any given line in time
Counting ten tin soldiers in a row
Oh no, nikita youll never know
***
Do you ever dream of me
Do you ever see the letters that I write
When you look up through the wire
Nikita do you count the stars at night
***
And if there comes a time
Guns and gates no longer hold you in
And if youre free to make a choice
Just look towards the west and find a friend
***
Hey Nikita üşüyorsan
O küçük köşesinde dünyanın
Tüm yerküreyi bedenine sarsan da
Daha sıcak bir can bulamazsın asla
***
Seni o duvarın önünde görmüştüm
Kurşun askerlerin sıraya dizilmişti
Ateş üstünde buz gibi gözlerinle
Karlar içinde hapsolmuştu insan yüreği
***
Ah Nikita, yurduma dair asla hiçbir şey bilemeyeceksin
Seni sarmak ne güzel duygu, asla bilemeyeceğim
Öyle ihtiyacım var ki sana, ah Nikita…
Zaman çizgilerinin öte yanında
Kurşun askerlerini sıraya dizeceksin
Ah Nikita asla bilemeyeceksin
***
Düşlerinde görür müsün hiç beni?
Hiç okur musun yazdığım mektupları
Tel örgülerin arasından bir göz attığında
Geceleri sayabilir misin yıldızları?
***
Ve bir gün gelir de
Silahlar, barikatlar tutamazsa seni
Ve özgür kalırsan, seçme şansın olursa
Yalnızca batıya dön yüzünü, bak yeni dostuna