It’s a human sign Bu insani bir işaret When things go wrong İşler yanlış gittiğinde When the scent of her lingers Onun varlığının kokusu And temptation’s strong Ve çekiciliği çok güçlüyken *** Into the boundary Sınırına doğru Of each married man Her evli adamın Sweet deceit comes calling Tatlı ihanet çağrısı gelir And negativity lands Ve maalesef kazanır *** Cold cold heart Soğuk soğuk kalp Hard done by you Seninle bu hale geldi Some things look better baby Bazı şeyler daha iyi görünüyor Just passing through Sadece içinden geçip gidiyor *** And it’s no sacrifice Ve bir kurban yok Just a simple word Sadece basit bir kelime It’s two hearts living Yaşayan iki kalp In two separate worlds İki ayrı dünyada *** But it’s no sacrifice Ama bir kurban yok No sacrifice Kurban yok It’s no sacrifice at all Hiç kurban yok Mutual misunderstanding Karşılıklı anlaşmazlık *** After the fact Gerçekten sonra Sensitivity builds a prison Duyarlılık bir hapisane inşa etti In the final act Son sahnede We lose direction Yönümüzü kaybettik *** No stone unturned Çevrilmeyen taş yok No tears to damn you Seni lanetleyen yaşlar yok When jealousy burns Kıskançlık yaktığında