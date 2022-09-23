Elton John

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band
– Blue jean baby, Los Angeles Bayan, grup için terzi
Pretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music man
– Güzel gözlü, korsan gülümseme, bir müzik adamıyla evleneceksin
Ballerina, you must have seen her dancing in the sand
– Balerin, onu kumda dans ederken görmüş olmalısın.
And now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand
– Ve şimdi o benim içimde, her zaman benimle, elimde küçük bir dansçı
***
Jesus freaks out in the street
– İsa sokakta çıldırıyor
Handing tickets out for God
– Tanrı için bilet dağıtmak
Turning back she just laughs
– Geri döndüğünde sadece gülüyor
The boulevard is not that bad
– Bulvar o kadar da kötü değil
***
Piano man he makes his stand
– Piano adam o yapar onun stand
In the auditorium
– Oditoryumda
Looking on she sings the songs
– Bakarken o şarkıları söylüyor
The words she knows, the tune she hums
– Bildiği kelimeler, mırıldandığı melodi
***
But oh how it feels so real
– Ama oh nasıl bu kadar gerçek hissediyor
Lying here with no one near
– Yanında kimse yokken burada yatmak
Only you and you can hear me
– Sadece sen ve sen beni duyabiliyorsun
When I say softly, slowly
– Usulca söylediğimde, yavaşça
***
Hold me closer tiny dancer
– Beni daha yakın tut küçük dansçı
Count the headlights on the highway
– Karayolu üzerindeki farları Sayın
Lay me down in sheets of linen
– Beni çarşaflara koy
You had a busy day today
– Bugün yoğun bir gün geçirdin.
***
Hold me closer tiny dancer
– Beni daha yakın tut küçük dansçı
Count the headlights on the highway
– Karayolu üzerindeki farları Sayın
Lay me down in sheets of linen
– Beni çarşaflara koy
You had a busy day today
– Bugün yoğun bir gün geçirdin.
***
Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band
– Blue jean baby, Los Angeles Bayan, grup için terzi
Pretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music man
– Güzel gözlü, korsan gülümseme, bir müzik adamıyla evleneceksin
Ballerina, you must have seen her dancing in the sand
– Balerin, onu kumda dans ederken görmüş olmalısın.
And now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand
– Ve şimdi o benim içimde, her zaman benimle, elimde küçük bir dansçı
***
But oh how it feels so real
– Ama oh nasıl bu kadar gerçek hissediyor
Lying here with no one near
– Yanında kimse yokken burada yatmak
Only you and you can hear me
– Sadece sen ve sen beni duyabiliyorsun
When I say softly, slowly
– Usulca söylediğimde, yavaşça
***
Hold me closer tiny dancer
– Beni daha yakın tut küçük dansçı
Count the headlights on the highway
– Karayolu üzerindeki farları Sayın
Lay me down in sheets of linen
– Beni çarşaflara koy
You had a busy day today
– Bugün yoğun bir gün geçirdin.
***
Hold me closer tiny dancer
– Beni daha yakın tut küçük dansçı
Count the headlights on the highway
– Karayolu üzerindeki farları Sayın
Lay me down in sheets of linen
– Beni çarşaflara koy
You had a busy day today
– Bugün yoğun bir gün geçirdin.
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin...