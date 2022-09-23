Elton John

Tiny Dancer Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band – Blue jean baby, Los Angeles Bayan, grup için terzi Pretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music man – Güzel gözlü, korsan gülümseme, bir müzik adamıyla evleneceksin Ballerina, you must have seen her dancing in the sand – Balerin, onu kumda dans ederken görmüş olmalısın. And now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand – Ve şimdi o benim içimde, her zaman benimle, elimde küçük bir dansçı *** Jesus freaks out in the street – İsa sokakta çıldırıyor Handing tickets out for God – Tanrı için bilet dağıtmak Turning back she just laughs – Geri döndüğünde sadece gülüyor The boulevard is not that bad – Bulvar o kadar da kötü değil *** Piano man he makes his stand – Piano adam o yapar onun stand In the auditorium – Oditoryumda Looking on she sings the songs – Bakarken o şarkıları söylüyor The words she knows, the tune she hums – Bildiği kelimeler, mırıldandığı melodi *** But oh how it feels so real – Ama oh nasıl bu kadar gerçek hissediyor Lying here with no one near – Yanında kimse yokken burada yatmak Only you and you can hear me – Sadece sen ve sen beni duyabiliyorsun When I say softly, slowly – Usulca söylediğimde, yavaşça *** Hold me closer tiny dancer – Beni daha yakın tut küçük dansçı Count the headlights on the highway – Karayolu üzerindeki farları Sayın Lay me down in sheets of linen – Beni çarşaflara koy You had a busy day today – Bugün yoğun bir gün geçirdin. *** Hold me closer tiny dancer – Beni daha yakın tut küçük dansçı Count the headlights on the highway – Karayolu üzerindeki farları Sayın Lay me down in sheets of linen – Beni çarşaflara koy You had a busy day today – Bugün yoğun bir gün geçirdin. *** Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band – Blue jean baby, Los Angeles Bayan, grup için terzi Pretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music man – Güzel gözlü, korsan gülümseme, bir müzik adamıyla evleneceksin Ballerina, you must have seen her dancing in the sand – Balerin, onu kumda dans ederken görmüş olmalısın. And now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand – Ve şimdi o benim içimde, her zaman benimle, elimde küçük bir dansçı *** But oh how it feels so real – Ama oh nasıl bu kadar gerçek hissediyor Lying here with no one near – Yanında kimse yokken burada yatmak Only you and you can hear me – Sadece sen ve sen beni duyabiliyorsun When I say softly, slowly – Usulca söylediğimde, yavaşça *** Hold me closer tiny dancer – Beni daha yakın tut küçük dansçı Count the headlights on the highway – Karayolu üzerindeki farları Sayın Lay me down in sheets of linen – Beni çarşaflara koy You had a busy day today – Bugün yoğun bir gün geçirdin. *** Hold me closer tiny dancer – Beni daha yakın tut küçük dansçı Count the headlights on the highway – Karayolu üzerindeki farları Sayın Lay me down in sheets of linen – Beni çarşaflara koy You had a busy day today – Bugün yoğun bir gün geçirdin.

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı

Küstüm Sana Dünya Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Bahtıma doğacak günü bekledim Sabrıma her gün bir sabır ekledim Hayatın elinden neler çekmedim Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Öyle dert çektirdi bana şu yıllar Düştüm düşeceğim yerlere kadar Bu dünyada benden dertli kimler var? Kederden kedere yarışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Üstüme yüklenen dertler yok olsun Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun Diyorlar ki bana çileli kulsun Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık *** Kimsenin işine karışmam artık Küstüm sana dünya, barışmam artık Kimsenin...