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Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)
Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) Şarkı Sözleri
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Elvan Erbaşı
Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
***
Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Uyku girmez, uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
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Âhû gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
(Derdimi ellere diyemiyorum)
***
Helâl olsun al yanaktan aldığım
El uzadıp gonca gülün derdiğim
İnce belini datlı dilini sevdiğim
Gırılsın gollarım saramıyorum
***
Al yanaktan aldıcağım azıktır
Darama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına gelemiyorum
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