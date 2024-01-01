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7/24 Dinle Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)

Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) Şarkı Sözleri

Elvan Erbaşı Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Elvan Erbaşı Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Elvan Erbaşı

Elvan Erbaşı

Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)

  • Dağlar dağladı beni

  • Fidayda

  • Aynalı körük

  • Gesi bağları

  • Dalları bastı kiraz

  • Bağa gel bostana gel

  • Ahu gözlerini sevdiğim dilber

  • Mor koyun meler gelir

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