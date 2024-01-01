İlk Pazar Şarkı Sözleri
Elvan Günaydın İlk Pazar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Elvan Günaydın İlk Pazar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Pazar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Savunmamın izahı yok
Tamam suçum çok ama
Pişmanlığım da çok
***
O kalbini sattım bir öfkeye
Gurur murur gibi basit bi çok şeye
Bir umut çek çıkar beni
Sen de bir kalbi kırma
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na na na
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na ney
***
Savunmamın izahı yok
Tamam suçum çok ama
Pişmanlığım da çok
***
O kalbini sattım bir öfkeye
Gurur murur gibi basit bi çok şeye
Bir umut çek çıkar beni
Sen de bir kalbi kırma
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na na na
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na ney
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
**
Beni son kez gör
Yine terket be
Beni son kez gör
Yine terket be
-
Savunmamın izahı yok
Tamam suçum çok ama
Pişmanlığım da çok
***
O kalbini sattım bir öfkeye
Gurur murur gibi basit bi çok şeye
Bir umut çek çıkar beni
Sen de bir kalbi kırma
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na na na
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na ney
***
Savunmamın izahı yok
Tamam suçum çok ama
Pişmanlığım da çok
***
O kalbini sattım bir öfkeye
Gurur murur gibi basit bi çok şeye
Bir umut çek çıkar beni
Sen de bir kalbi kırma
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na na na
Nan ney na nan ney
Na nan ney
Na na ney
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
***
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
***
Bana dün yine seni sordular
Cevabıma şaşırdılar
Beni son kez gör
Yine affetme
Beni mahvediyor yine şarkılar
Yalnız geçen bu ilk pazar
Beni son kez gör
Yine terket be
**
Beni son kez gör
Yine terket be
Beni son kez gör
Yine terket be