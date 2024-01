Elvan Günaydın

Savunmamın izahı yok Tamam suçum çok ama Pişmanlığım da çok *** O kalbini sattım bir öfkeye Gurur murur gibi basit bi çok şeye Bir umut çek çıkar beni Sen de bir kalbi kırma *** Bana dün yine seni sordular Cevabıma şaşırdılar Beni son kez gör Yine affetme *** Beni mahvediyor yine şarkılar Yalnız geçen bu ilk pazar Beni son kez gör Yine terket be *** Nan ney na nan ney Na nan ney Na na na na Nan ney na nan ney Na nan ney Na na ney *** Savunmamın izahı yok Tamam suçum çok ama Pişmanlığım da çok *** O kalbini sattım bir öfkeye Gurur murur gibi basit bi çok şeye Bir umut çek çıkar beni Sen de bir kalbi kırma *** Bana dün yine seni sordular Cevabıma şaşırdılar Beni son kez gör Yine affetme *** Beni mahvediyor yine şarkılar Yalnız geçen bu ilk pazar Beni son kez gör Yine terket be *** Nan ney na nan ney Na nan ney Na na na na Nan ney na nan ney Na nan ney Na na ney *** Bana dün yine seni sordular Cevabıma şaşırdılar Beni son kez gör Yine affetme *** Beni mahvediyor yine şarkılar Yalnız geçen bu ilk pazar Beni son kez gör Yine terket be *** Bana dün yine seni sordular Cevabıma şaşırdılar Beni son kez gör Yine affetme Beni mahvediyor yine şarkılar Yalnız geçen bu ilk pazar Beni son kez gör Yine terket be ** Beni son kez gör Yine terket be Beni son kez gör Yine terket be