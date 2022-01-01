Can't Help Falling In Love Şarkı Sözleri
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Elvis Presley
Can't Help Falling In Love
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Wise men say only fools rush in
But i can’t help falling in love with you
Shall i stay
Would it be a sin
If i can’t help falling in love with you
***
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life, too
For i can’t help falling in love with you
***
Wise men say only fools rush in
But i can’t help falling in love with you
Shall i stay
Would it be a sin
If i can’t help falling in love with you
***
Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life, too
For i can’t help falling in love with you
For i can’t help falling in love with you
***
Akıllı adamlar sadece aptalların atladığını söylerler
Ama ben sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum
Kalırsam
Günah mı olur
Eğer sana aşık olmaktan kendimi alamıyorsam.
***
Tıpkı dosdoğru denize akan bir nehir gibi
Sevgilim öylece gidiyor
Bazı şeyler olmak anlamına geliyor
Elimi tut, bütün hayatımı da
Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum.
***
Akıllı adamlar sadece aptalların atladığını söylerler
Ama ben sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum
Kalırsam
Günah mı olur
Eğer sana aşık olmaktan kendimi alamıyorsam.
***
Tıpkı dosdoğru denize akan bir nehir gibi
Sevgilim öylece gidiyor
Bazı şeyler olmak anlamına geliyor
Elimi tut, bütün hayatımı da
Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum.
Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum.