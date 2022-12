Elvis Presley

Wise men say only fools rush in But i can’t help falling in love with you Shall i stay Would it be a sin If i can’t help falling in love with you *** Like a river flows surely to the sea Darling so it goes Some things are meant to be Take my hand, take my whole life, too For i can’t help falling in love with you *** Wise men say only fools rush in But i can’t help falling in love with you Shall i stay Would it be a sin If i can’t help falling in love with you *** Like a river flows surely to the sea Darling so it goes Some things are meant to be Take my hand, take my whole life, too For i can’t help falling in love with you For i can’t help falling in love with you *** Akıllı adamlar sadece aptalların atladığını söylerler Ama ben sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum Kalırsam Günah mı olur Eğer sana aşık olmaktan kendimi alamıyorsam. *** Tıpkı dosdoğru denize akan bir nehir gibi Sevgilim öylece gidiyor Bazı şeyler olmak anlamına geliyor Elimi tut, bütün hayatımı da Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum. *** Akıllı adamlar sadece aptalların atladığını söylerler Ama ben sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum Kalırsam Günah mı olur Eğer sana aşık olmaktan kendimi alamıyorsam. *** Tıpkı dosdoğru denize akan bir nehir gibi Sevgilim öylece gidiyor Bazı şeyler olmak anlamına geliyor Elimi tut, bütün hayatımı da Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum.