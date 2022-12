Elvis Presley

You look like an angel Walk like an angel2 Talk like an angel But I got wise You're the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise *** Tıpkı bir melek gibi görünüyorsun Bir melek gibi yürüyorsun2 Bir melek gibi konuşuyorsun Fakat iç yüzünü gördüm Sen kılık değiştirmiş şeytansın Evet öylesin Kılık değiştirmiş şeytan *** You fooled me with your kisses You cheated and you schemed9 Heaven knows how you lied to me You're not the way you seemed *** Beni öpücüklerinle kandırdın Beni aldattın ve dolaplar çevirdin9 Tanrı biliyor bana nasıl yalan söylediğini Göründüğün gibi değilsin *** You look like an angel Walk like an angel13 Talk like an angel But I got wise *** Tıpkı bir melek gibi görünüyorsun Bir melek gibi yürüyorsun13 Bir melek gibi konuşuyorsun Fakat iç yüzünü gördüm *** You're the devil in disguise Oh yes you are17 The devil in disguise *** Sen kılık değiştirmiş şeytansın Evet öylesin17 Kılık değiştirmiş şeytan *** I thought that I was in heaven But I was sure surprised20 Heaven help me, I didn't see The devil in your eyes *** Cennette olduğumu sandım Fakat bayağı hayret ettim20 Tanrı yardım etti, ben görmedim Gözlerindeki şeytanı *** You look like an angel Walk like an angel24 Talk like an angel *** Tıpkı bir melek gibi görünüyorsun Bir melek gibi yürüyorsun24 Bir melek gibi konuşuyorsun *** But I got wise You're the devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise *** Fakat iç yüzünü gördüm26 Sen kılık değiştirmiş şeytansın Evet öylesin Kılık değiştirmiş şeytan *** You're the devil in disguise Oh yes you are31 The devil in disguise Oh yes you are The devil in disguise *** Sen kılık değiştirmiş şeytansın Evet öylesin31 Kılık değiştirmiş şeytan Evet öylesin Kılık değiştirmiş şeytan