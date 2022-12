Elvis Presley

As the snow flies On a cold and gray chicago mornina poor little baby child is born In the ghetto And his mama cries ’cause if there’s one thing that she don’t need It’s another hungry mouth to feed In the ghetto *** People, don’t you understand The child needs a helping hand Or he’ll grow to be an angry young man some day Take a look at you and me, Are we too blind to see, Do we simply turn our heads And look the other way *** Well the world turns And a hungry little boy with a runny nose Plays in the street as the cold wind blows In the ghetto *** And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight In the ghetto *** Then one night in desperation A young man breaks away He buys a gun, steals a car, Tries to run, but he don’t get far And his mama cries *** As a crowd gathers ’round an angry young man Face down on the street with a gun in his hand In the ghetto *** As her young man dies, On a cold and gray chicago mornin’, Another little baby child is born In the ghetto *** Bir Varoşta Soğuk ve gri bir chicago sabahında karlar uçuşurken Bir varoşta Zavallı, küçük bir bebek doğdu Ve annesi ağladı. Çünkü ihtiyacı olmayan tek bir şey varsa O da beslenecek başka bir aç boğazdı, Bir varoşta.. *** Anlamıyor musunuz? Çocuğun bir yardım eline ihtiyacı var Yoksa, bir gün asabi bir delikanlı oacak Elimizi vicdanımıza koyalım! Göremeyecek kadar kör müyüz? Sadece başımızı çeviriyoruz. Dünya dönüyor, Ve burnu akan, aç, küçük bir çocuk Soğuk bir rüzgarın estiği sokakta oynuyor, Bir varoşta.. *** Ve o, çok aç. Bu yüzden gece vakti sokaklarda gezmeye başlıyor, Ve çalmayı öğreniyor, Ve dövüşmeyi öğreniyor, Bir varoşta.. *** Sonra bir gece, Umutsuzluk içinde, evden kaçıyor, Bir silah alıyor, bir araba çalıyor, kaçmaya çalışıyor. Fakat fazla uzaklaşamıyor.. Ve annesi ağlıyor. *** Elinde silahla yüzükoyun yerde yatarken Asabi delikanlının etrafında bir kalabalık toplanıyor, Bir varoşta.. Genç oğlu öldüğünde, Soğuk, gri bir Chicago sabahında Yeni bir bebek doğuyor, Bir varoşta.. Ve annesi ağlıyor, Bir varoşta..