In The Ghetto Şarkı Sözleri
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Elvis Presley
In The Ghetto
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As the snow flies
On a cold and gray chicago mornina poor little baby child is born
In the ghetto
And his mama cries
’cause if there’s one thing that she don’t need
It’s another hungry mouth to feed
In the ghetto
***
People, don’t you understand
The child needs a helping hand
Or he’ll grow to be an angry young man some day
Take a look at you and me,
Are we too blind to see,
Do we simply turn our heads
And look the other way
***
Well the world turns
And a hungry little boy with a runny nose
Plays in the street as the cold wind blows
In the ghetto
***
And his hunger burns
So he starts to roam the streets at night
And he learns how to steal
And he learns how to fight
In the ghetto
***
Then one night in desperation
A young man breaks away
He buys a gun, steals a car,
Tries to run, but he don’t get far
And his mama cries
***
As a crowd gathers ’round an angry young man
Face down on the street with a gun in his hand
In the ghetto
***
As her young man dies,
On a cold and gray chicago mornin’,
Another little baby child is born
In the ghetto
***
Bir Varoşta
Soğuk ve gri bir chicago sabahında karlar uçuşurken
Bir varoşta
Zavallı, küçük bir bebek doğdu
Ve annesi ağladı.
Çünkü ihtiyacı olmayan tek bir şey varsa
O da beslenecek başka bir aç boğazdı,
Bir varoşta..
***
Anlamıyor musunuz?
Çocuğun bir yardım eline ihtiyacı var
Yoksa, bir gün asabi bir delikanlı oacak
Elimizi vicdanımıza koyalım!
Göremeyecek kadar kör müyüz?
Sadece başımızı çeviriyoruz.
Dünya dönüyor,
Ve burnu akan, aç, küçük bir çocuk
Soğuk bir rüzgarın estiği sokakta oynuyor,
Bir varoşta..
***
Ve o, çok aç.
Bu yüzden gece vakti sokaklarda gezmeye başlıyor,
Ve çalmayı öğreniyor,
Ve dövüşmeyi öğreniyor,
Bir varoşta..
***
Sonra bir gece,
Umutsuzluk içinde, evden kaçıyor,
Bir silah alıyor, bir araba çalıyor, kaçmaya çalışıyor.
Fakat fazla uzaklaşamıyor..
Ve annesi ağlıyor.
***
Elinde silahla yüzükoyun yerde yatarken
Asabi delikanlının etrafında bir kalabalık toplanıyor,
Bir varoşta..
Genç oğlu öldüğünde,
Soğuk, gri bir Chicago sabahında
Yeni bir bebek doğuyor,
Bir varoşta..
Ve annesi ağlıyor,
Bir varoşta..