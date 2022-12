Elvis Presley

It’s now or never, Come hold me tight Kiss me my darling, Be mine tonight Tomorrow will be too late, It’s now or never My love won’t wait. *** When i first saw you With your smile so tender My heart was captured, My soul surrendered I’d spend a lifetime Waiting for the right time Now that your near The time is here at last. *** It’s now or never, Come hold me tight Kiss me my darling, Be mine tonight Tomorrow will be too late, It’s now or never My love won’t wait. *** Just like a willow, We would cry an ocean If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me, Let your arms invite me For who knows when We’ll meet again this way *** It’s now or never, Come hold me tight Kiss me my darling, Be mine tonight Tomorrow will be too late, It’s now or never My love won’t wait. *** It’s Now Or Never Şimdi ya da asla, Gel, sımsıkı sarıl bana, Öp beni sevgilim *** Benim ol bu gece! Yarın çok geç olacak. Şimdi ya da asla, Aşkım beklemeyecek! *** Zarif gülümsemenle Seni ilk gördüğümde Kalbim esir alındı, Ruhum fethedildi. *** Doğru zamanı bekleyerek Bir ömür harcadım. Sonunda yanımdasın, Doğru zamanda. *** Eğer gerçek aşkı Ve bağlılığı, kaybedersek Tıpkı bir söğüt gibi Okyanusa ağlarız. *** Dudakların beni heyecanlandırıyor Kollarını aç bana. Bir daha böyle buluşacağımızı Kim bilebilir ki..