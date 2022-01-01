It's Now Or Never Şarkı Sözleri
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Elvis Presley
It's Now Or Never
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It’s now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It’s now or never
My love won’t wait.
***
When i first saw you
With your smile so tender
My heart was captured,
My soul surrendered
I’d spend a lifetime
Waiting for the right time
Now that your near
The time is here at last.
***
It’s now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It’s now or never
My love won’t wait.
***
Just like a willow,
We would cry an ocean
If we lost true love
And sweet devotion
Your lips excite me,
Let your arms invite me
For who knows when
We’ll meet again this way
***
It’s now or never,
Come hold me tight
Kiss me my darling,
Be mine tonight
Tomorrow will be too late,
It’s now or never
My love won’t wait.
***
It’s Now Or Never
Şimdi ya da asla,
Gel, sımsıkı sarıl bana,
Öp beni sevgilim
***
Benim ol bu gece!
Yarın çok geç olacak.
Şimdi ya da asla,
Aşkım beklemeyecek!
***
Zarif gülümsemenle
Seni ilk gördüğümde
Kalbim esir alındı,
Ruhum fethedildi.
***
Doğru zamanı bekleyerek
Bir ömür harcadım.
Sonunda yanımdasın,
Doğru zamanda.
***
Eğer gerçek aşkı
Ve bağlılığı, kaybedersek
Tıpkı bir söğüt gibi
Okyanusa ağlarız.
***
Dudakların beni heyecanlandırıyor
Kollarını aç bana.
Bir daha böyle buluşacağımızı
Kim bilebilir ki..