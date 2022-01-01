Love Me Tender Şarkı Sözleri
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Elvis Presley
Love Me Tender
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Love me tender,
Love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And i love you so.
***
Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darlin’ i love you,
And i always will.
***
Love me tender,
Love me long,
Take me to your heart.
For it’s there that i belong,
And we’ll never part.
***
Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darlin’ i love you,
And i always will.
***
Love me tender,
Love me dear,
Tell me you are mine.
I’ll be yours through all the years,
Till the end of time.
***
Love me tender,
Love me true,
All my dreams fulfilled.
For my darlin’ i love you,
And i always will.
***
Sev Beni Yumuşacık
Sev beni yumuşacık
Sev beni tatlı
Asla gitmeme izin verme
Sen hayatımı tamamladın
Ve seni bu yüzden seviyorum
***
Sev beni yumuşacık
Sev beni içten
Bütün hayallerim gerçekleşti
Sevgilim için, seni seviyorum
Ve her zaman seveceğim
***
Sev beni yumuşacık
Sev beni uzun süre
Beni kalbine götür
Ait olduğum yer orası olduğu için
Ve asla ayrılmayacağız
***
Sev beni yumuşacık
Sev beni içten
Sevgilim için, seni seviyorum
Ve her zaman seveceğim
***
Sev beni yumuşacık
Sev beni sevgilim
Benim olduğunu söyle
Yıllar boyu senin olacağım
Zamanın sonuna dek
***
Sev beni yumuşacık
Sev beni içten
Bütün hayallerim gerçekleşti
Sevgilim için, seni seviyorum
Ve her zaman seveceğim.