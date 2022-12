Elvis Presley

Love me tender, Love me sweet, Never let me go. You have made my life complete, And i love you so. *** Love me tender, Love me true, All my dreams fulfilled. For my darlin’ i love you, And i always will. *** Love me tender, Love me long, Take me to your heart. For it’s there that i belong, And we’ll never part. *** Love me tender, Love me true, All my dreams fulfilled. For my darlin’ i love you, And i always will. *** Love me tender, Love me dear, Tell me you are mine. I’ll be yours through all the years, Till the end of time. *** Love me tender, Love me true, All my dreams fulfilled. For my darlin’ i love you, And i always will. *** Sev Beni Yumuşacık Sev beni yumuşacık Sev beni tatlı Asla gitmeme izin verme Sen hayatımı tamamladın Ve seni bu yüzden seviyorum *** Sev beni yumuşacık Sev beni içten Bütün hayallerim gerçekleşti Sevgilim için, seni seviyorum Ve her zaman seveceğim *** Sev beni yumuşacık Sev beni uzun süre Beni kalbine götür Ait olduğum yer orası olduğu için Ve asla ayrılmayacağız *** Sev beni yumuşacık Sev beni içten Sevgilim için, seni seviyorum Ve her zaman seveceğim *** Sev beni yumuşacık Sev beni sevgilim Benim olduğunu söyle Yıllar boyu senin olacağım Zamanın sonuna dek *** Sev beni yumuşacık Sev beni içten Bütün hayallerim gerçekleşti Sevgilim için, seni seviyorum Ve her zaman seveceğim.