Elvis Presley

pretty woman, walking down the street güzel kadın, caddeden aşağı yürüyen pretty woman, the kind i like to meet güzel kadın, tanıştığımıza sevindim pretty woman güzel kadın i don't believe you, you're not the truth sana inanmıyorum, sen gerçek değilsin no one could look as good as you kimse senin gibi iyisini görmedi *** pretty woman, won't you pardon me güzel kadın, beni istemeyeceksin, pardon pretty woman, i couldn't help but see güzel kadın, yardım isteyemedim ama görüyorum pretty woman güzel kadın that you look lovely as can be böyle sevimli görünüyor olabilirsin are you lonely just like me tıpkı benim gibi yalnız mısın *** pretty woman, stop awhile güzel kadın, biraz dur pretty woman, talk awhile güzelkadın, biraz konuş pretty woman, give your smile to me güzel kadın, gülüşünü bana ver pretty woman, yea yea yea güzel kadın, ye ye ye pretty woman, look my way güzel kadın, benim tarafıma bak pretty woman, say you'll stay with me (held) güzel kadın, benimle kalacağını söyle 'cause i need you, i'll treat you right çünkü sana ihtiyacım var, seni düşüneceğim gerçekten come with me baby, be mine tonight (held) benimle gel bebeğim, bu gece benim ol *** pretty woman, don't walk on by güzel kadın, yakınlarda yürüme pretty woman, don't make me cry güzel kadın, beni ağlatma pretty woman güzel kadın don't walk away, hey ok uzaklaşma, hey tamam if that's the way it must be, ok eğer bu böyle olmalıysa tamam i guess i'll go on home, it's late tahmin ediyorum ki eve gideceğim, geç oldu there'll be tomorrow night, but wait yarın gece orada olacağım, ama bekle what do i see bu gördüğüm ne is she walking back to me o bana mı dönüyor yea, she's walking back to me evet, o bana dönüyor ah ah güzel kadın oh, oh, pretty woman