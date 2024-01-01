Çiçekleri sevdirmezler Çiçekleri sevdirmezler Ağla Kızılırmak, ağla Sevdiğini öldürmezler *** Ağla Kızılırmak, ağla Çağla Kızılırmak, çağla Ağlamak var türlü türlü Kimi arı, kimi kirli Ne korkulu, ne kibirli Ağla Kızılırmak, ağla *** Birbirini bozan izler Birbirini bozan izler Kendini kendinde gizler Ağ boyalı kara yüzler Ağla Kızılırmak, ağla *** Çağla Kızılırmak, çağla Ağlamak var türlü türlü Kimi arı, kimi kirli Ne korkulu, ne kibirli Ağla Kızılırmak, ağla *** Emekçi bilir hatırı Emekçi bilir hatırı Bir ömür aldık götürü Biraz da bizden ötürü *** Ağla Kızılırmak, ağla Çağla Kızılırmak, çağla Ağlamak var türlü türlü Kimi arı, kimi kirli Ne korkulu, ne kibirli Ağla Kızılırmak, ağla

Kimse beni anlamıyor Ben derdimi kime yanam? *** Kimse beni anlamıyor Ben derdimi kime yanam? *** Akbabalar dört dönüyor Ben derdimi kime yanam? *** Akbabalar dört dönüyor Ben derdimi kime yanam? *** Seviyorlar beni seyri Sanki benim dünyam ayrı *** Seviyorlar beni seyri Sanki benim dünyam ayrı *** Dostum yok güneşten gayrı Ben derdimi kime yanam? *** Dostum yok güneşten gayrı Ben derdimi kime yanam? *** Emekçi bin yıllık ahlar Aforoz etmiş ilahlar *** Emekçi bin yıllık ahlar Aforoz etmiş ilahlar *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? Dostum, düşmanım silahlar