Seni Hatırlatıyor Şarkı Sözleri
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ateşinde közün içinden süzülür de gelir
kayalara vuran dalgalar gibi
süzülür de çekilir
koparır, alır, içimizden bazılarını
alir, zütürür, sevgi dolu bakışlarını
kırbacı acı
kılıcı zulum
allahsız ölüm.
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kırbacı acı
kılıcı zulum
allahsız ölüm.
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Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
***
Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
***
Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
***
Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
***
Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
Dostum, düşmanım silahlar
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Çiçekleri sevdirmezler
Çiçekleri sevdirmezler
Ağla Kızılırmak, ağla
Sevdiğini öldürmezler
***
Ağla Kızılırmak, ağla
Çağla Kızılırmak, çağla
Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı, kimi kirli
Ne korkulu, ne kibirli
Ağla Kızılırmak, ağla
***
Birbirini bozan izler
Birbirini bozan izler
Kendini kendinde gizler
Ağ boyalı kara yüzler
Ağla Kızılırmak, ağla
***
Çağla Kızılırmak, çağla
Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı, kimi kirli
Ne korkulu, ne kibirli
Ağla Kızılırmak, ağla
***
Emekçi bilir hatırı
Emekçi bilir hatırı
Bir ömür aldık götürü
Biraz da bizden ötürü
***
Ağla Kızılırmak, ağla
Çağla Kızılırmak, çağla
Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı, kimi kirli
Ne korkulu, ne kibirli
Ağla Kızılırmak, ağla