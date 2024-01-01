Kimse beni anlamıyor Ben derdimi kime yanam? *** Kimse beni anlamıyor Ben derdimi kime yanam? *** Akbabalar dört dönüyor Ben derdimi kime yanam? *** Akbabalar dört dönüyor Ben derdimi kime yanam? *** Seviyorlar beni seyri Sanki benim dünyam ayrı *** Seviyorlar beni seyri Sanki benim dünyam ayrı *** Dostum yok güneşten gayrı Ben derdimi kime yanam? *** Dostum yok güneşten gayrı Ben derdimi kime yanam? *** Emekçi bin yıllık ahlar Aforoz etmiş ilahlar *** Emekçi bin yıllık ahlar Aforoz etmiş ilahlar *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? *** Dostum, düşmanım silahlar Ben derdimi kime yanam? Dostum, düşmanım silahlar