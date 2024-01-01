Ben Derdimi Kime Yanam Şarkı Sözleri
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Emekçi
Ben Derdimi Kime Yanam
Tüm Şarkıları
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Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
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Kimse beni anlamıyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Akbabalar dört dönüyor
Ben derdimi kime yanam?
***
Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
***
Seviyorlar beni seyri
Sanki benim dünyam ayrı
***
Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum yok güneşten gayrı
Ben derdimi kime yanam?
***
Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
***
Emekçi bin yıllık ahlar
Aforoz etmiş ilahlar
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
***
Dostum, düşmanım silahlar
Ben derdimi kime yanam?
Dostum, düşmanım silahlar