Emel Müftüoğlu

Acılardan Geçtim Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca *** Sana bir sevda az geldi Durma, harca beni de Yüreğin yangınlarda taş Durma, külle beni de *** Aaah, acılardan geçtim, şişelerden içtim seni İçin için yandım mum alevi gibi Aah, acılardan geçtim, silemedim seni Deli deli bakardın hep Çözemedim seni *** Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca Öl dedin öldüm, vurdun, vurdun, vurdun bin defa Kalbime gömdüm seni, beni, aşkı yıllarca *** Sana bir sevda az geldi Durma, harca beni de Yüreğin yangınlarda taş Durma, külle beni de *** Aaah, acılardan geçtim, şişelerden içtim seni İçin için yandım mum alevi gibi Acılardan geçtim, silemedim seni Deli deli bakardın hep Çözemedim seni

Faka Bastın Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye

Hayat Bayram Olsa Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza *** Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa birlik olsa Uzansak sonsuza

İstanbul'da Olmak Vardı Yayılmışız dünyanın dört bir yanına Kimisi ta Kopenhag'da kimisi Paris Bedenimiz orda burda dolanır amma Çok hemde çok uzak yerde kalbimiz *** Bir allı turna olsam karlı dağları aşsam Varsam bizim ellere kendi göğümde uçsam *** Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Yeni cami de mısır atmak kuşlara *** Köprüde balık ekmek yemek Dolmuşa hadi gidelim demek Ver elini yeni kapı ver elini bebek tarabya Şu anda oralarda olmak vardı ya *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Boğazda köhne bir iskelenin yamacında Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı *** Şu anda İstanbul'da olmak vardı Benim derdim dermanım Bilen yok *** Yayılmışız dünyanın dört köşesine Kiminin adresi Sidney kiminin Hamburg Yaşamaya dört elle sarılmışız da Yine de gözlerim dolu yüreğim buruk Başımı hiç bir zaman eğmedim amma Yine de yüreğim yara içimde boşluk *** Minnacık tohum olsam savrulsam dönümlerce Kış biter bahar gelir açılsam yüzbinlerce Açılsam milyonlarca *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Püfür püfür bir vapurun yan tarafında Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Yeni cami de mısır atmak kuşlara *** Köprüde balık ekmek yemek dolmuşa çek dostum demek Ver elini Kadıköy ver elini Kalamış Moda Şu anda oralarda olmak vardı ya *** Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım Boğazda köhne bir iskelenin yamacında Tabakta kavun peynir kadehte buz gibi rakı Dilinde yarı acı yarı tatlı bir şarkı *** Şimdi İstanbul'da Şu anda İstanbul'da Ah İstanbul'da Sabret gönül bir gün olur Bu hasret biter Çekilen acılar canım Gün olur geçer

Affet Arkadaş Her telden bir ses çıkınca Hevesi var ama nefesi yok gibi Uçurumlar tersten bakınca Çıkışı var ama inişi yok gibi *** Elleri okşar aklım kalınca Seveni var ama soranı yok gibi Onu benden eller alınca Gidişi var ama dönüşü yok gibi *** Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım çok *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk *** Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Her telden bir ses çıkınca Hevesi var ama nefesi yok gibi *** Uçurumlar tersten bakınca Çıkışı var ama inişi yok gibi Elleri okşar aklım kalınca Seveni var ama soranı yok gibi *** Onu benden eller alınca Gidişi var ama dönüşü yok gibi Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım çok *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi