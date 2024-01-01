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7/24 Dinle Güldünya Şarkıları

Güldünya Şarkıları Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Güldünya Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Güldünya Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güldünya Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Güldünya Şarkıları

  • Adım Kadın

  • Masum Değiliz

  • Güldünya

  • Kadın Dediğin

  • Leyla

  • Neyse

  • Karar Verdim

  • Sana Ne Kime Ne

  • Kibritçi Kız

  • Sil Baştan

  • Dünden Sonra Yarından Önce

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