Emel Müftüoğlu

Bana kimse sormaz Atarlarken düğümü Ben bir dilsizim Silkemem ki yükümü Gözlerimde ürkeklik Kimse bilmez küsümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Çünkü adım kadın Bana herkes sahip Benim hiç hakkım yoktur Ben akıldan yoksun Ama vazifem çoktur Adem'in yediği elma Hep benden mi sorulur? Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Bana kimse sormaz Atarlarken düğümü Ben bir dilsizim Silkemem ki yükümü Gözlerimde ürkeklik Kimse bilmez küsümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Çünkü adım kadın Dinletemem sözümü Bana herkes sahip Benim hiç hakkım yoktur Ben akıldan yoksun Ama vazifem çoktur Adem'in yediği elma Hep benden mi sorulur? Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın Kadınım hükmüm yoktur Çünkü adım kadın (kadın) Kadınım hükmüm yoktur