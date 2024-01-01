Güldünya Şarkıları Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Güldünya Şarkıları
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Bana kimse sormaz
Atarlarken düğümü
Ben bir dilsizim
Silkemem ki yükümü
Gözlerimde ürkeklik
Kimse bilmez küsümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Çünkü adım kadın
Bana herkes sahip
Benim hiç hakkım yoktur
Ben akıldan yoksun
Ama vazifem çoktur
Adem'in yediği elma
Hep benden mi sorulur?
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Bana kimse sormaz
Atarlarken düğümü
Ben bir dilsizim
Silkemem ki yükümü
Gözlerimde ürkeklik
Kimse bilmez küsümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Çünkü adım kadın
Dinletemem sözümü
Bana herkes sahip
Benim hiç hakkım yoktur
Ben akıldan yoksun
Ama vazifem çoktur
Adem'in yediği elma
Hep benden mi sorulur?
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın
Kadınım hükmüm yoktur
Çünkü adım kadın (kadın)
Kadınım hükmüm yoktur
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Kan ter içinde uykularından uyanıyorsan eğer her gece..
Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna..
Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye..
***
Anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan..
Kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış..
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan..
İçindeki çocuğa sarıl, sana insanı anlatır..
***
Eller günahkar,
Diller günahkar,
Bir çağ yangını bu bütün..
Dünya günahkar..
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Masum değiliz hiç birimiz..
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