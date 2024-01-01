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Faka Bastın Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Faka Bastın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Faka Bastın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Faka Bastın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Faka Bastın

  • Affet Arkadaş

  • Faka Bastın

  • Hayat Bayram Olsa

  • İstanbul'da Olmak Vardı

  • Acılardan Geçtim

  • Gösterdi

  • Sev De Nasıl Seversen Sev

  • Vurgun

  • Yerin Dolmuyor

  • İşine Gelirse

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