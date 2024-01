Emel Müftüoğlu

Her telden bir ses çıkınca Hevesi var ama nefesi yok gibi Uçurumlar tersten bakınca Çıkışı var ama inişi yok gibi *** Elleri okşar aklım kalınca Seveni var ama soranı yok gibi Onu benden eller alınca Gidişi var ama dönüşü yok gibi *** Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım çok *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk *** Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Her telden bir ses çıkınca Hevesi var ama nefesi yok gibi *** Uçurumlar tersten bakınca Çıkışı var ama inişi yok gibi Elleri okşar aklım kalınca Seveni var ama soranı yok gibi *** Onu benden eller alınca Gidişi var ama dönüşü yok gibi Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım inan ki zor geliyor Hayretler içinde kaldım onun da haberi yok Gerçeklerden usandım çok *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş *** Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi Sen git biraz dolaş Affet arkadaş Hasbel kader bu aşk Her geçen gün biraz daha zor gibi

Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Say yıllara, bunu say vedalara Yaz tükenen sevgimin en son damlasına Vurdum duymaz tafralarla Say aşkını esirgediğin zamana *** Say yaşlara, yaşanan telaşlara Yaz hiçe saydığın hatrımın hesabına Tarih oldun sen biraz önce Öylesine sildim ki yok tozun bile *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye Oh be uyuttum sandın *** Bastın, faka bastın Sen bal gibi de yanıldın Çantada keklik sandın da Bak sen açıkta kaldın *** Bastın, faka bastın Beni fazla hafife aldın Sustum diye, yuttum diye