Emel Müftüoğlu

Ağlar Bir mum alevi gözlerinde Gözlerim yıldız olur gecelerde Yüreği ıslak bir çocuk gölgesi Yağmur olur düşer pencereme *** Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar ömrümü çalar Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar gönlümü dağlar *** Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar ömrümü çalar *** Varsın ömrümü çalsın Gülüme diken salsın Varsın gönlümü dağıtsın Gönül kalmasın *** Varsın ömrümü çalsın Gülüme diken salsın Varsın gönlümü dağıtsın Gönül kalmasın *** Bir mum alevi gözlerinde Gözlerim yıldız olur gecelerde *** Yüreği ıslak bir çocuk gölgesi Yağmur olur düşer pencereme Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar ömrümü çalar *** Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar gönlümü dağlar Ağlar ağlar, ağlar ağla Ağlar ömrümü çalar *** Varsın ömrümü çalsın Gülüme diken salsın *** Varsın gönlümü dağıtsın Gönül kalmasın Varsın ömrümü çalsın Gülüme diken salsın *** Varsın gönlümü dağıtsın Gönül kalmasın *** Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar gönlümü dağlar Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar ömrümü çalar *** Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar ömrümü çalar Ağlar ağlar, ağlar ağlar Ağlar gönlümü dağlar

Gel Günaha Girelim Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Unutulmuyor deme sakın, unutanlar var Gönlüme gül verme sakın, koparanlar var Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor Gönlüme dert, dert oluyor Gönül bunu farketmiyor Sen bilmezsin can yakıyor Herkes bunu hep yapıyor E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı E ben ne edeyim tutuşmayan geceyi Sönmeyen sabahı Ben istemem ki mükemmmeli Severim dibine kadar belayı Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun Gel günaha girelim, yanalım gitsin İnceldiği yerden kopsun Yarim sorgusuz, sualsiz asma Bu infazda sen de yoksun

Cesaretsiz Yar Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar? Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır Sabrın sonu selamete ne kadar var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var? *** Canıma mı kastın var? Beni öldüreceksin, yâr Ben gümüşüm de altın mı bu kadınlar? Ağrıma gidiyor, ayıptır, günahtır, yazıktır Sabrın sonu selamete ne kadar var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var? *** Vay saman altından su yürüten zalim yâr Unuttun mu? Bende delikanlı sözün var Allah'ını seversen bari bir haber sal Gel artık, iki bayram sonrası beni al *** Ah, ah, ah Cesaretsiz yâr *** İki gözüm değer miydi? Sefaya battın O güzelim ruhunu nasıl şeytana sattın? Hadi bana acımadın, gençliğimi yaktın Söyle, bu şerden sana ne hayır var? Ne hayır var, ne hayır var?

Deli Dünya Dertli dünyaya ettiğinden bıkmadın mı felek Kim kopardı seni benden ayrılık ne demek Bir gün orda bir gün burda duygular karışık Kalbim talimli tam yerinden kopmaya alışık *** Git işine yıkıl karşımdan Ne hayır gördüm aşkından Yar toprağından taşından Ne istediysem boş *** Ne yazık ki aklım şaşmış Nasıl Allah korkun varmış Deli dünya kimlere kalmış Ne istediysem boş *** Deli dünya dünya şansım yok Kimi sevsem kıymet bilmez Zümrüt olsan yakut olsan Gücün aşkımı almaya yetmez

Acemi Aşık Ben seni görünce herkesi yok saymadım mı Aşk için verdiğim her sözden caymadım mı *** Zaman resim gibi durur mu Fırsat bu kaçtı olur mu Hadi ama bu deli sabrımı zorlama İçim ateş gibi yanarken Günleri başa sararken E hadi ama bu deli sabrımı zorlama *** Of be çok acemi acemisin aşkım Tepeme karanlık gece misin aşkım *** Ben seni sus diye mi sevdim Tadını kaçırdın gerdin beni aşkım