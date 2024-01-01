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Mucize Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Mucize şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Mucize şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mucize sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Mucize

  • Ağlar

  • Mucize

  • Kal Benimle

  • Gel Günaha Girelim

  • Cesaretsiz Yar

  • Uyumam Sensiz

  • Deli Dünya

  • Acemi Aşık

  • Giden Gider

  • Yaralıdır Yüreğim

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