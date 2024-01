Emel Müftüoğlu

Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de sefa ne bir cefa Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de seda ne bir veda Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah