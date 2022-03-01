Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar
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Günlerce gecelerce düşündüm defalarca
İyice emin olunca aldım kendimi
Birkaç parça eşyamı, hatıra defterimi
Bir de beni annesi sanan kedimi
***
Özellikle sen evde Yokken toplanıp çıktım
İstemedim öfkemize yenilmeyi
Ne zor ne yorucuydu ne kadar hüzünlüydü
Ne olursa olsun araya biraz
***
Zaman koyunca
Acının yüksek ateşi düşüp de ayrılık soğuyunca
Adım gibi biliyorum ki bana sen de hak vereceksin
Anlayacaksın ama geçici bir süre kızıp köpüreceksin
***
Bekleme boşuna
Ben bir daha
O altın kafese geri dönmem
Üzülür efendi gibi
***
Çekerim acımı
Ama kolay kolayda ölmem
Yaralıyım evet
Biraz da bir iz bırakabilir
***
O kadar olsun
Küllenirim
Bir süre için için yanar
Tamamende sönmem
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