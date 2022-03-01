Emel Müftüoğlu

Günlerce gecelerce düşündüm defalarca İyice emin olunca aldım kendimi Birkaç parça eşyamı, hatıra defterimi Bir de beni annesi sanan kedimi *** Özellikle sen evde Yokken toplanıp çıktım İstemedim öfkemize yenilmeyi Ne zor ne yorucuydu ne kadar hüzünlüydü Ne olursa olsun araya biraz *** Zaman koyunca Acının yüksek ateşi düşüp de ayrılık soğuyunca Adım gibi biliyorum ki bana sen de hak vereceksin Anlayacaksın ama geçici bir süre kızıp köpüreceksin *** Bekleme boşuna Ben bir daha O altın kafese geri dönmem Üzülür efendi gibi *** Çekerim acımı Ama kolay kolayda ölmem Yaralıyım evet Biraz da bir iz bırakabilir *** O kadar olsun Küllenirim Bir süre için için yanar Tamamende sönmem