Emel Müftüoğlu

Topladım eşyayı
Vurdum yola
Bulamadım yolu
Vardım sona
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Dedim, kaç, kurtar canını
Denizlere dök
Çek çıkar kalbini, tam
Tam yerinden sök
***
Faydasız, kirpiğin
Bağrımda ok ok
Akıl başta, gönül aşkta
Bana uymuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Topladım eşyayı
Vurdum yola
Bulamadım yolu
Vardım sona
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Dedim, kaç, kurtar canını
Denizlere dök
Çek çıkar kalbini, tam
Tam yerinden sök
***
Faydasız, kirpiğin
Bağrımda ok ok
Akıl başta, gönül aşkta
Bana uymuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
***
Gönülden gönüle uçtum, nafile
Yerin dolmuyor
Kucaktan kucağa düştüm, sahile
Sesin vurmuyor
Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez
Yok çaresi bu illetin, dua yetmez
Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez
Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez
***
Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz
Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz
Dediler, çok söylediler, o yola gelmez
Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz
***
Dilerim, yenerim acımı ben zamanla
Severek alırım hırsımı bir sevdayla
Alsalar, bizi vursalar satırlara
Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez
***
Bitmez
Bu roman bitmez
Bitmez
Bu roman bitmez
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez
Yok çaresi bu illetin, dua yetmez
Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez
Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez
***
Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz
Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz
Dediler, çok söylediler, o yola gelmez
Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz
***
Dilerim, yenerim acımı ben zamanla
Severek alırım hırsımı bir sevdayla
Alsalar, bizi vursalar satırlara
Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez
***
Bitmez
Bu roman bitmez
Bitmez
Bu roman bitmez
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu?
Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez
Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu?
***
Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu?
Sen yegâne, sen bi' tane