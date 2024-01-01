Emel Müftüoğlu

-
Bıraktığın yerdeyim bak
Oysa sen ay kadar uzak
Göğsümde uyuyan başka
Yaşadığın başka hayat
Üstelik utanmıyorum
Unutuldum unutmuyorum
Gülüp geçse cümle alem, inadına seviyorum
***
Değişmedim değişemem
Değişmek istemiyorum
Kavuşmak değildir aşk
Kavuşmamaktır biliyorum
***
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
Sevdaya adanır mı?
***
İtiraf et aşk esastır
İstersen en dibe bastır
Güllerinden dar her gün
Eğer ölüm bir seni yastır
***
Değişmedim değişemem
Değişmek istemiyorum
Kavuşmak değildir aşk
Kavuşmamaktır biliyorum
***
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
***
Sevdaya adanır mı?
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
Sevdaya adanır mı?
-
-
-
Ne kadar güvenirdim kendime
Ne kadar emindim
Derdim ki büyük palavra aşk
El hayat zor budur mesele
Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları
Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Bilsem
Bilsem
***
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
-
-
-
-
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
***
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
-
-
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
**
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
-
-
-
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
**
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz