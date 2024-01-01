Emel Müftüoğlu

Beklerim Sabaha kadar Ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bi' kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı ner'de yapıyorum? *** Bütün gece sabaha kadar Ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Binbir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece sabaha kadar Ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Yüz yüze gelmedin mi hiç? Hatalarınla bi' kere bile Aşka karşı koyamazsın Bunu deneme bile *** Belki yine yanılıyorum Dosta düşmana sarılıyorum Doğruyu gel sen söyle Yanlışı ner'de yapıyorum? *** Bütün gece sabaha kadar Ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Çıktım aşk duasına Binbir masal dünyasına Bıkmadın mı yalanlardan? Gerçeklere uyansana *** Bütün gece sabaha kadar Ya da bir ömür ölene kadar Aşk kalbine dönene kadar Beklerim *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim *** Sen gerçeği görene kadar Kader ağları örene kadar Aşk kalbine girene kadar Beklerim

Altın Kafes Günlerce gecelerce düşündüm defalarca İyice emin olunca aldım kendimi Birkaç parça eşyamı, hatıra defterimi Bir de beni annesi sanan kedimi *** Özellikle sen evde Yokken toplanıp çıktım İstemedim öfkemize yenilmeyi Ne zor ne yorucuydu ne kadar hüzünlüydü Ne olursa olsun araya biraz *** Zaman koyunca Acının yüksek ateşi düşüp de ayrılık soğuyunca Adım gibi biliyorum ki bana sen de hak vereceksin Anlayacaksın ama geçici bir süre kızıp köpüreceksin *** Bekleme boşuna Ben bir daha O altın kafese geri dönmem Üzülür efendi gibi *** Çekerim acımı Ama kolay kolayda ölmem Yaralıyım evet Biraz da bir iz bırakabilir *** O kadar olsun Küllenirim Bir süre için için yanar Tamamende sönmem

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar Evlenilecek kızlar var Eğlenilecek kızlar var Kim bu bize sormadan adımızı koyup Sınıf sınıf ayıranlar *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Yetti be, öldük tasamızdan Bıktık usandık yasanızdan Verilmez, alınır hak Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Yuh sana, yuh sana, yuh sana Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya Hem evde hem işte hem de döşekte Fazla mesai, oh ne âlâ ya *** Yapmıyoruz size nikah mikah Talim terbiyeye şikâyet edin İade-i itibar istiyoruz beyler Kavgaysa kavga, buyurun gelin *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar (Versiyon) Evlenilecek kızlar var Eğlenilecek kızlar var Kim bu bize sormadan adımızı koyup Sınıf sınıf ayıranlar *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Yetti be, öldük tasamızdan Bıktık usandık yasanızdan Verilmez, alınır hak Siz çoktan yediniz, bitti kasanızdan *** Anneni de böyle üzdüler oğlum Canlarından bezdiler oğlum Babalar dere tepe gezdiler oğlum Hak mı hukuk mu bu? *** Yuh sana, yuh sana, yuh sana Pes be adam, bu devirde bile hâlâ ya Hem evde hem işte hem de döşekte Fazla mesai, oh ne âlâ ya *** Yapmıyoruz size nikah mikah Talim terbiyeye şikâyet edin İade-i itibar istiyoruz beyler Kavgaysa kavga, buyurun gelin *** Hadi or'dan, hadi bize masal anlatma Adalet istiyoruz, tut, aklını oynatma Hazır ol, isyan çıktı güzelim Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" (Düş, düş, düş) *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!" *** Hadi güle güle git bakalım Adamını bulacağız en hasından Âleme de haber uçurduk Dedik ki "Maçolar düşsün yakamızdan!"