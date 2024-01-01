Emel Müftüoğlu

Bilsem Ne kadar güvenirdim kendime Ne kadar emindim Derdim ki büyük palavra aşk El hayat zor budur mesele Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Bilsem Bilsem *** Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz

Derbeder Seni üzgün görsem Ben kahrolurdum Gülen gözlerinde hayat bulurdum Seni üzgün görsem Ben kahrolurdum Gülen gözlerinde hayat bulurdum Boynumu büktün bükeli Yuvamı yıktın yıkalı Geri dönüpte gör halimi Derbeder oldum Derbeder oldum Perişan oldum *** Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Senin bu yaptıklarına Çok içerledim Senin bu yaptıklarına Çok içerledim *** Kuruyan yapraklar Yeşermez gayri Kırdığın şu kalbim affetmez seni Kuruyan yapraklar Yeşermez gayri Kırdığın şu kalbim affetmez seni Boynumu büktün bükeli Yuvamı yıktın yıkalı Geri dönüpte gör halimi Derbeder oldum Derbeder oldum Perişan oldum *** Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gücenmedim Serseri dediler gücenmedim Divane dediler gülüp geçtim Senin bu yaptıklarına çok içerledim Senin bu yaptıklarına çok içerledim

Durdurun Dünyayı Durdurun dünyayı başım dönüyor Felek halimize gülecek gibi Sökün şu kalbimi alın yerinden Gönül sevgiliden çekecek gibi *** Bir yanım cehennem bir yanım cennet Bir yanda yokluklar bir yanım hasret Yaralı gönlümde koptu kıyamet Durdurun dünyayı başım dönüyor *** Dikenli yollarda yaya kalanlar Sevginin sonunda aldatılanlar Elleri koynunda dertli analar Durdurun dünyayı başım dönüyor *** Ağlamasın artık gözler kurusun Bulanmasın akan sular durulsun Kısacık ömrümde gülemiyorsam Durdurun dünyayı başım dönüyor