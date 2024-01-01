Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 Şarkı Sözleri
Emel Müftüoğlu Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu
Zaman Tüneli Arşiv, Vol. 1
-
Ne kadar güvenirdim kendime
Ne kadar emindim
Derdim ki büyük palavra aşk
El hayat zor budur mesele
Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları
Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Bilsem
Bilsem
***
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
-
Seni üzgün görsem
Ben kahrolurdum
Gülen gözlerinde hayat bulurdum
Seni üzgün görsem
Ben kahrolurdum
Gülen gözlerinde hayat bulurdum
Boynumu büktün bükeli
Yuvamı yıktın yıkalı
Geri dönüpte gör halimi
Derbeder oldum
Derbeder oldum
Perişan oldum
***
Serseri dediler gücenmedim
Divane dediler gücenmedim
Serseri dediler gücenmedim
Divane dediler gücenmedim
Senin bu yaptıklarına
Çok içerledim
Senin bu yaptıklarına
Çok içerledim
***
Kuruyan yapraklar
Yeşermez gayri
Kırdığın şu kalbim affetmez seni
Kuruyan yapraklar
Yeşermez gayri
Kırdığın şu kalbim affetmez seni
Boynumu büktün bükeli
Yuvamı yıktın yıkalı
Geri dönüpte gör halimi
Derbeder oldum
Derbeder oldum
Perişan oldum
***
Serseri dediler gücenmedim
Divane dediler gücenmedim
Serseri dediler gücenmedim
Divane dediler gülüp geçtim
Senin bu yaptıklarına çok içerledim
Senin bu yaptıklarına çok içerledim
-
Durdurun dünyayı başım dönüyor
Felek halimize gülecek gibi
Sökün şu kalbimi alın yerinden
Gönül sevgiliden çekecek gibi
***
Bir yanım cehennem bir yanım cennet
Bir yanda yokluklar bir yanım hasret
Yaralı gönlümde koptu kıyamet
Durdurun dünyayı başım dönüyor
***
Dikenli yollarda yaya kalanlar
Sevginin sonunda aldatılanlar
Elleri koynunda dertli analar
Durdurun dünyayı başım dönüyor
***
Ağlamasın artık gözler kurusun
Bulanmasın akan sular durulsun
Kısacık ömrümde gülemiyorsam
Durdurun dünyayı başım dönüyor
-
Yine nisan yağmurunda ıslanacağım
Yine sensiz bulutlarla dertleşecegim
Farkında olmadan üşüdüğümün
Hasret ateşiyle kavrulacağım
***
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen sessiz gel haber vermeden
Göreceksin beni ben ne haldeyim
İstersen sessiz gel haber vermeden
Göreceksin beni ben ne haldeyim
***
Belki birgün uzaklardan koşup gelirsin
Belki gördüğünde beni tanıyamazsın
Gücenirim diye sakın düşünme
Hayli zaman oldu canım sende haklısın
***
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim
Hayatın çekilmeyen pençesindeyim
Şimdi çok uzaklarda gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen sessiz gel haber vermeden
Göreceksin beni ben ne haldeyim
İstersen sessiz gel haber vermeden
Göreceksin beni ben ne haldeyim
-
-
-
-
-
-
-
-
-