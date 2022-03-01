Ruhun Duymaz Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Ruhun Duymaz
-
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
-
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim bir aşk ile yanar
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim yalan, yalan yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
Aman aman
***
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kimdir aşk ile yanan
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kim yalan, yalan, yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
-
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
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