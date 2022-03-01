Emel Müftüoğlu

Bir Ümit Doğmaz Mı? Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar

Hovarda (remix) Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim bir aşk ile yanar *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim yalan, yalan yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman Aman aman *** Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kimdir aşk ile yanan *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yalan, yalan, yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman