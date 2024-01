Emel Müftüoğlu

Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez Yok çaresi bu illetin, dua yetmez Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez *** Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz Dediler, çok söylediler, o yola gelmez Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz *** Dilerim, yenerim acımı ben zamanla Severek alırım hırsımı bir sevdayla Alsalar, bizi vursalar satırlara Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez *** Bitmez Bu roman bitmez Bitmez Bu roman bitmez *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez Yok çaresi bu illetin, dua yetmez Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez *** Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz Dediler, çok söylediler, o yola gelmez Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz *** Dilerim, yenerim acımı ben zamanla Severek alırım hırsımı bir sevdayla Alsalar, bizi vursalar satırlara Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez *** Bitmez Bu roman bitmez Bitmez Bu roman bitmez Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane

Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor

Bana bir sözün yok Varsa kendine var Sözüm aşkıma geçer Sana ne bundan, yâr? *** Kara gözlüm Bu defa kim? Acelen ne? *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle Allah kahretsin