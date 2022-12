Emel Müftüoğlu

Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** E hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi