Emel Müftüoğlu

Deli Derneği Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen *** Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi *** Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var Önünü kış tut yine *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen *** "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen "Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen "Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen

Bilsem Ne kadar güvenirdim kendime Ne kadar emindim Derdim ki büyük palavra aşk El hayat zor budur mesele Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Bilsem kapına yatardım Bilsem gözünün içine bakardım Bilsem kelimeleri yakardım Alışkanlık yaptığını *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Biçerim ektiğimi şikayetsiz İçerim bütün meyhaneler benim Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz *** Bilsem Bilsem *** Hadi gel desen de gelmem İşi bilirim Soğuk yenir kin İhanet intikamsız kalmaz

Ara Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran (ezberimde) Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Bana ne oluyor, sana ne oluyor Yok ki arayı bulan Unutuluyor, acıtılıyor Yok ki aşkı koruyan *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Ara, ara, ara düşmedi ama Ezberimde numaran (ezberimde) Yana, yana, yana yakıla aradım Gece vakti yok sigaram *** Bana ne oluyor, sana ne oluyor Yok ki arayı bulan Unutuluyor, acıtılıyor Yok ki aşkı koruyan *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz ** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz *** Hayır, hayır inanmıyorum Bu beni son öpüşün olamaz Durumu ciddiye almıyorum Yüreğim bunu kaldıramaz

Başka Hayat Bıraktığın yerdeyim bak Oysa sen ay kadar uzak Göğsümde uyuyan başka Yaşadığın başka hayat Üstelik utanmıyorum Unutuldum unutmuyorum Gülüp geçse cümle alem, inadına seviyorum *** Değişmedim değişemem Değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk Kavuşmamaktır biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala Sevdaya adanır mı? *** İtiraf et aşk esastır İstersen en dibe bastır Güllerinden dar her gün Eğer ölüm bir seni yastır *** Değişmedim değişemem Değişmek istemiyorum Kavuşmak değildir aşk Kavuşmamaktır biliyorum *** Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala *** Sevdaya adanır mı? Kim bilir kim daha akıllı Korka korka yaşanır mı? Kaçış olsa yürek hala Sevdaya adanır mı?