Emel Müftüoğlu

Deli Et Beni Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** E hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi

Sevmek En Büyük Devlet Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet

Gitme Ne vakit gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yağar yağmur avucuma *** Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur *** Kıvrım kıvrım saçların Islanır ben dokununca Ne vakit gelsen aklıma Durdururum zamanı Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur