Emel Müftüoğlu

Denemeye Değer Ne uzun geceler yaşadık yine olmadı yar Dokunuşun bile acı veriyordu soğuk tenime Hiç işim değil aşkı ben ögretemem ki sana Sakın ağlama, sızlama hiç tadı kalmadı yar *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ne hazin ne beter yeniden yeniden başa dön Bilen olsa da söylese aşkımız hep boşa yar Delirip yemin üstüne yemin ettiki zor Sakın ağlama sızlama hiç tadı kalmadı yar *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Yine yollar göründü Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer *** Ah beni ne bekler Sonum olur sana kalsam eğer Hani ne varki senle yaşanan Olsun yine de denemeye değer

Bir Ümit Doğmaz Mı? Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Bu dert beni iflah etmez Süründürür öldürmez Bu aşk burada bitmez vay vay *** Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar *** Yoluna halı sersem, üstüne para versem Kulunum, kölenim dersem Yine de olmaz mı yar *** Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem Altına araba çeksem Bir ümit doğmaz mı yar

Hovarda (remix) Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim bir aşk ile yanar *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelelim Kim bilir kim yalan, yalan yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman Aman aman *** Hüküm giymiş hayaller Görünmez uzaklarla Günah bunun neresinde Sarıldık tuzaklarla *** Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yine de aşk boyun eğmez Yasaklarla *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kimdir aşk ile yanan *** A ciğerim söyle neyleyelim Sevmeyelim de taşa mı dönelim Bu yüreği kimlere gösterelim Kim bilir kim yalan, yalan, yalan *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman *** Sen arada sırada uğra bana Hovardayım diye kıyma bana Fikri firardayım uyma bana Oyuna gelme aman, aman, aman

Ruhun Duymaz Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** Evirip çevirip ne dolaplar Sağır sanıyorsun bütün kulaklar Komşuda pişer, bize de düşer diye diye Karıştırdın ne haltlar *** Eli işte, kaşı gözü oynaşta Hem kumarda kazanır, hem aşkta Hababam de babam adam bu yaşta Dibine vurdu muhabbetin *** Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz Bu işin hesabı mahşere kalmaz Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine Ay ay bakınız gönlümün paşasına *** Arabadan iner dolmuşa biner Gider gelirsin üç beş sefer Dolusuna boşuna, gülme gelir başına Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna) *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz! *** A canım ruhun duymaz! A canım ruhun duymaz!