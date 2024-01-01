Emel Müftüoğlu

-
Ne uzun geceler yaşadık yine olmadı yar
Dokunuşun bile acı veriyordu soğuk tenime
Hiç işim değil aşkı ben ögretemem ki sana
Sakın ağlama, sızlama hiç tadı kalmadı yar
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ne hazin ne beter yeniden yeniden başa dön
Bilen olsa da söylese aşkımız hep boşa yar
Delirip yemin üstüne yemin ettiki zor
Sakın ağlama sızlama hiç tadı kalmadı yar
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Yine yollar göründü
Gönül ayrılık yıkar mı bizi yıkmaz
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
***
Ah beni ne bekler
Sonum olur sana kalsam eğer
Hani ne varki senle yaşanan
Olsun yine de denemeye değer
-
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Sevdim de sanki iyi mi oldu beklemeye kaldım
Bir evin bir tek kızıydım ben sahipsiz sandın
Eğer abim duyarsa bak görürsün gününü
Şükret ki babam görmedi gül gibi sararıp söndüğümü
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Bu dert beni iflah etmez
Süründürür öldürmez
Bu aşk burada bitmez vay vay
***
Düşünür, taşınır, bulamam ne olacağım
Ya geri dönersin, ya da ben yanacağım
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
***
Yoluna halı sersem, üstüne para versem
Kulunum, kölenim dersem
Yine de olmaz mı yar
***
Hacıya, hocaya gitsem, okutup, üfletsem
Altına araba çeksem
Bir ümit doğmaz mı yar
-
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim bir aşk ile yanar
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelelim
Kim bilir kim yalan, yalan yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
Aman aman
***
Hüküm giymiş hayaller
Görünmez uzaklarla
Günah bunun neresinde
Sarıldık tuzaklarla
***
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yine de aşk boyun eğmez
Yasaklarla
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kimdir aşk ile yanan
***
A ciğerim söyle neyleyelim
Sevmeyelim de taşa mı dönelim
Bu yüreği kimlere gösterelim
Kim bilir kim yalan, yalan, yalan
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
***
Sen arada sırada uğra bana
Hovardayım diye kıyma bana
Fikri firardayım uyma bana
Oyuna gelme aman, aman, aman
-
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
Evirip çevirip ne dolaplar
Sağır sanıyorsun bütün kulaklar
Komşuda pişer, bize de düşer diye diye
Karıştırdın ne haltlar
***
Eli işte, kaşı gözü oynaşta
Hem kumarda kazanır, hem aşkta
Hababam de babam adam bu yaşta
Dibine vurdu muhabbetin
***
Bu kadar da olmaz, ah yerde durmaz
Bu işin hesabı mahşere kalmaz
Kıyısı köşesine, değmeyin neşesine
Ay ay bakınız gönlümün paşasına
***
Arabadan iner dolmuşa biner
Gider gelirsin üç beş sefer
Dolusuna boşuna, gülme gelir başına
Ah oh dersin, pek de gider hoşuna (hoşuna)
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
***
A canım ruhun duymaz!
A canım ruhun duymaz!
-
-
-
-
Yüzümde güller açar
Gözün gözüme değince
Yüreğim kuş olur, uçar
Bana gelince, ah
***
Sokağım aydınlanır
Köşeden görününce
Gördüğüm düş bulanır
Yâr bana darılınca
**
Kaşı kalem, gözü hurma
Yanıma gel, hadi durma
Sağdan, soldan
Kestirme yoldan bize gel (ah, aah)
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Yüzümde güller açar
Gözün gözüme değince
Yüreğim kuş olur, uçar
Bana gelince, ah
***
Sokağım aydınlanır
Köşeden görününce
Gördüğüm düş bulanır
Yâr bana darılınca
***
Kaşı kalem, gözü hurma
Yanıma gel, hadi durma
Sağdan, soldan
Kestirme yoldan bize gel (ah, aah)
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
***
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
Olmadı çatıdan
Her gece gel, gece gece gel
***
Konudan komşudan
Annemden gizli
Sessiz sedasız
Her gece gel, gece gece gel
Doğudan, batıdan
Yandaki kapıdan
-
-