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7/24 Dinle Emel Müftüoğlu
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

En Çok Dinlenen Emel Müftüoğlu Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstanbulda Olmak Vardı

Emel Müftüoğlu 06:15
02

Ruhun Duymaz

Emel Müftüoğlu 03:50
03

Korkuyorum

Emel Müftüoğlu 04:01
04

Hoşgeldin Hüzün

Emel Müftüoğlu 04:30
05

Hovarda

Emel Müftüoğlu 04:14

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