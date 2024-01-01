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Yolun Açık Ola Şarkı Sözleri

Emel Müftüoğlu Yolun Açık Ola şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emel Müftüoğlu Yolun Açık Ola şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolun Açık Ola sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emel Müftüoğlu

Emel Müftüoğlu

Yolun Açık Ola

  • Düşler

  • Vazgeç Gönül

  • Yolun Açık Ola

  • Unutma Beni

  • Savrulduk

  • Nerede Olursan Ol

  • Hicaz

  • Ben Senin Gölgenim

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