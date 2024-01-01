Yolun Açık Ola Şarkı Sözleri
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Emel Müftüoğlu
Yolun Açık Ola
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Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Bir yelkene koy beni al götür uzaklara
Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma
Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla
Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya
***
Seninle buluşuruz engin denizlerde
Denizler susuverir derin derin derin
Seninle konuşuruz engin denizleri
Denizler anlatırlar seni
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
***
Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri
Rüzgar eserse paylaşırız
Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri
Düşler biterse yaratırız
-
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
***
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
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