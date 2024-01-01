Emel Müftüoğlu

Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Bir yelkene koy beni al götür uzaklara Kaçıyorum bu dünyadan nedenini hiç sorma Dalgalar bizim olsun güneş batsın yunuslarla Denizler bütünleşsin bizim olsun bu dünya *** Seninle buluşuruz engin denizlerde Denizler susuverir derin derin derin Seninle konuşuruz engin denizleri Denizler anlatırlar seni *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız *** Kal benimle ufuklarıma çağır ateşleri Rüzgar eserse paylaşırız Kal benimle sonuna kadar yaşa bu düşleri Düşler biterse yaratırız

Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki *** Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü? Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün *** Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali Bir yanıp, bir söndün