Emel Müftüoğlu

Alıştığımız yer uzak Bizi istemiyor daha fazla Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar *** Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere *** Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil Alıştığımız yer uzak (uzak) Bizi istemiyor daha fazla *** Gecelerimiz kan ter Yorgun atlar gibi doğuyor sabahlar Yürek taktı kanatlarını bir kere Bağlasan durmaz *** Bu deli kan akacak bir yere Bu deli kan akacak bir yere Of, düzeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz *** Neye bulandığımız belli değil Of, dümeni bozuk dünya Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil, of *** Ne senin ne bizim niye döndüğümüz Neye bulandığımız belli değil